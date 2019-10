Europäischer Buchmarkt 2019: Deutliche Umsatzschübe in vielen Ländern (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Der europäische Buchmarkt hat sich in den ersten drei Quartalen2019 vielerorts positiv entwickelt. Dies zeigt eine exklusiveSonderauswertung von GfK Entertainment zur Frankfurter Buchmesse. Sokonnten in sechs von sieben untersuchten Ländern Umsatzsteigerungenverzeichnet werden - die größten davon in Italien (plus 4,6 Prozent),Portugal (plus 4,5 Prozent) und den Niederlanden (plus 3,5 Prozent).Aber auch Bücher in Frankreich (plus 1,7 Prozent), Spanien (plus 1,6Prozent) und der Schweiz (plus 1,4 Prozent) erzielten mehr Erlöse.Einzig Belgien präsentiert sich etwas differenzierter: WährendFlandern mit einem Plus von 1,7 Prozent aufwartet, gingen diewallonischen Umsätze leicht um 1,2 Prozent zurück.In Frankreich und Italien sind die Zuwächse vor allem aufNon-Fiction-Titel wie Sach- und Fachbücher bzw. Ratgeberzurückzuführen, die um jeweils 17,0 sowie 7,7 Prozent zulegten."Passions" von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy gehört dabeiebenso zu den Topsellern wie "Becoming", die Biografie vonEx-US-First-Lady Michelle Obama. In Italien landen drei SocialMedia-Stars bzw. Influencer (Valerio Mazzei, Sespo und Giulia DeLellis) die bislang erfolgreichsten Non-Fiction-Werke des Jahres -ein zunehmender Trend, der auch in anderen Ländern wie Spanien zubeobachten ist. Europaweit beliebt sind zudem Lebenshilfe-Ratgeberwie Mark Mansons "Die subtile Kunst des darauf Scheißens" undhistorische Sachbücher wie Yuval Noah Hararis "Eine kurze Geschichteder Menschheit".Länderübergreifende Megaseller im Stile eines "Shades of Grey"sind im Belletristik-Segment zurzeit weniger präsent. Dafür kommenvor allem nationale Autoren wie Guillaume Musso (Frankreich), IljaLeonard Pfeijffer (Niederlande) und Raul Minh'Alma (Portugal) gut an.Zusätzlich zu den sieben untersuchten europäischen Ländernermittelt GfK Entertainment die offiziellen Buchmarktdaten fürBrasilien. Dort hat die Krisensituation zweier marktführenderBuchketten einen Rückgang um 11,0 Prozent in den ersten neun Monaten2019 hervorgerufen. Auch hier lohnt allerdings ein Blick auf dieNon-Fiction-Literatur, die sich entgegen dem Gesamtmarkt sogar um 3,4Prozent verbessern konnte. Selbsthilfe- und Finanzratgeber wie"Miracle Morning" und "So denken Millionäre" ziehen die größteLeserschaft an.Basis der Auswertung sind die Verkaufsdaten für Januar bisSeptember 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, jeweils für diefolgenden Länder: Belgien, Brasilien, Frankreich, Italien,Niederlande, Portugal, Schweiz und Spanien.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell