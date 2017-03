Europäischer Bauernverband sorgt sich vor Brexit-Auswirkungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Brexit-Entscheidung zum EU-Austritt sieht der europäische Bauernverband Copa & Cogeca Landwirte auf beiden Seiten vor "großen Schwierigkeiten".



Konkret fürchtet der Verband, dass mit dem Austritt Großbritanniens, das mehr Geld in den EU-Haushalt einbezahlt als es zurückbekommt, auch die Mittel für die gemeinsame Agrarpolitik schrumpfen. Auch vor Handelshemmnissen warnte der Verband am Mittwoch in Brüssel. Generalsekretär Pekka Pesonen fürchtete negative Folgen für Wirtschaft, Wachstum und Arbeitsplätze in der gesamten EU.

Großbritannien importiert nach Angaben von Copa & Cogeca einen Großteil seines Bedarfs an Erzeugnissen aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Gleichzeitig gehen demnach 60 Prozent der britischen Agrar- und Lebensmittelausfuhren im Wert von 11 Milliarden britischen Pfund (ca. 12,7 Milliarden Euro) in die EU./jnp/DP/tos