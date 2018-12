Europäischer Bankenmarkt steht vor weiterer Zäsur und Konsolidierung / BearingPoint-Studie: Europäische Banken konnten weder selbstgesetzte Ertragsziele noch erwartete Kosteneinsparungen erreichen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 operieren europäische Banken ineinem herausfordernden Umfeld. BearingPoint beleuchtet seitherregelmäßig die Herausforderungen, mit denen sich diese konfrontiertsehen. Die Erhebung, für die Daten von 122 europäischen Bankenausgewertet wurden, zeigt deutlich, dass sie in den letzten fünfJahren weder die selbst gesteckten Ertragsziele noch die erwartetenKosteneinsparungen erreichen konnten.Niedrigzinsumfeld reicht als Begründung nicht ausFür die Profitabilitätsprobleme europäischer Banken werden oftmalsdas Niedrigzinsumfeld und eine damit verbundene sinkende Zinsmargeverantwortlich gemacht. Ein durchgängiger Verfall der Marge lässtsich durch die Studie jedoch nicht bestätigen. Die Abwärtsbewegungder Zinsmarge ist vielmehr auf veränderte Risiko- undWettbewerbsverhältnisse zurückzuführen. Zudem wirken sich niedrigeNominalzinsen nicht nur auf den Zinsertrag der Aktiva, sondern auchauf den Zinsaufwand der Passiva aus. Die Gegenüberstellung vonZinseinkommen und Zinsausgaben verdeutlicht, dass bei einem Abschlagauf die Zinseinnahmen von 17 Prozent die Zinsausgaben dereuropäischen Banken um 31 Prozent zurückgegangen sind. Somit bietetdas Niedrigzinsumfeld alleine keine ausreichende Begründung für diegeringe Performance.Ungünstige Entwicklung der Betriebskosten und derRisikogewichteten AktivaDie Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Verringerung derRisikoaktiva (RWA) nicht mit vergleichbar sinkenden Kosteneinherging. So lässt sich bei nahezu jeder zweiten europäischen Bankeine ungünstige Entwicklung des Verhältnisses von Betriebskosten zuRWAs beobachten. Die Studie zeigt, dass es größeren Banken imUntersuchungszeitraum etwas besser gelungen ist, ihre Betriebskostenin den Griff zu bekommen, als kleinen und mittelgroßen Instituten."Dass die kompetitive Bankenbranche zurzeit stark unter Drucksteht, ihre Kosten langfristig zu senken, ist nicht neu. Entscheidendist, dass die Kostenreduktion vor allem vor dem Hintergrundsteigender Regulierungskosten über eine weitreichende Digitalisierungund Automatisierung sowie notwendige Geschäftsmodellanpassungenerreicht werden muss. Nur so können nachhaltig Kosten gesenktwerden", so Frank Hofele, Partner bei BearingPoint.Finanzinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssenihre Ziele hier noch schärfen: Eine regionale Betrachtung derKennzahlen bestätigt, dass insbesondere in der DACH-Region noch keinenachhaltige Kostensenkung nachweisbar ist."Falls sich die Banken der notwendigen Industrialisierung nichtannehmen und die Digitalisierung weiterhin nur vorsichtig angehen,werden sie die benötigte Ertragskraft, die für eine Zukunftsfähigkeitnotwendig ist, nicht nachhaltig sicherstellen können", bestätigtHofele.Zur Methodik der StudieGrundlage für die Studie ist eine interne Auswertung derJahresabschlüsse von 122 europäischen Banken über den Zeitraum von2013 und 2017 hinsichtlich Bilanzsumme und Regionen.Die Studie ist unter dem folgenden Link verfügbar:www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/insights/bankenmarkt_europa/Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globalesBeratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstütztKunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen füreinen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen: Homepage: www.bearingpoint.comGeschäftsbericht: http://ots.de/9MGn88LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell