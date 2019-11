Europäischer Antibiotikatag am 18. November / Antibiotika sind keine Hustenbonbons (FOTO)

Köln (ots) -Der Europäische Antibiotikatag soll das Bewusstsein für einenverantwortungsvollen Umgang mit antibakteriellen Medikamenten schärfen. Bei nurleichten und wiederkehrenden Infekten gilt es, unnötige Antibiotika-Therapien zuvermeiden.Der Winter mit seinen kalten Tagen bringt für Menschen mit geschwächtemImmunsystem und schlechter Durchblutung häufig Infektionen mit sich. Darunteroftmals auch Harnwegsinfekte. Nach Angaben von Ärzten hat jede dritte Frau schoneinmal eine Harnwegsentzündung erlebt, viele sogar mehrmals kurz hintereinander.Für viele Frauen ist die Blasenentzündung ein nahezu ständiger und überdiesschmerzhafter Begleiter.Blasenentzündungen sind meist die Folge einer bakteriellen Infektion, in derRegel durch natürlich im Darm vorkommende E. coli-Bakterien. Außerhalb des Darmskönnen diese Erreger Infektionen verursachen. Setzen sich E. coli-Bakterien inder Blasenschleimhaut fest, können sie eine Blasenentzündung auslösen. Bleibteine Zystitis unbehandelt, können in schweren Fällen bleibende Schäden an Nierenund Harnwegen entstehen. Antibiotika sind bei massiven Infektionen desUrogenitaltrakts daher oft die einzige Option. Problematisch sind ausmedizinischer Sicht jedoch die vielen Fälle von unkomplizierten und auchwiederkehrenden Infektionen sowie der wiederholte Einsatz von Antibiotika. Denndie Erreger sind anpassungsfähig und gewöhnen sich schnell an Antibiotika, waseine sogenannte Antibiotika-Resistenz auslösen kann. Die Medikamente verlierenihre Wirksamkeit und können dann, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht mehrhelfen.Resistenzen nehmen weltweit zuDiese Resistenzen nehmen weltweit besorgniserregend zu. Allein in Europaverursachen Antibiotika-resistente Bakterien jährlich etwa 33.000 Todesfälle.Das ergaben die Daten eines europäischen Netzwerks zur Beobachtungantimikrobieller Resistenzen (EARS-Net) aus dem Jahr 2015. Das EuropäischeZentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) will daherdas Bewusstsein für die Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durchAntibiotikaresistenzen schärfen. Ärzte und Patienten müssen daherverantwortungsvoll mit antibakteriellen Medikamenten umgehen.Unnötige Antibiotika-Therapien vermeidenBei vielen leichteren Erkrankungen gibt es auch Alternativen zu Antibiotika. Soempfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) beispielsweise, bei derDiagnose einer weniger massiven Harnwegsinfektion den Einsatz von Antibiotikakritisch zu hinterfragen, um unnötige Antibiotika-Therapien zu vermeiden undResistenzentwicklungen zu reduzieren. Bei Patientinnen mit leichten odermittelgradigen Beschwerden kann beispielsweise eine symptomatische Therapie (zumBeispiel Schmerzmittel) anstelle einer antibiotischen Behandlung erwogen werden.D-Mannose (beispielsweise in Form von FEMANNOSE® N) kann sowohl zur Präventionals auch zur unterstützenden Behandlung von Blasenentzündungen eingesetztwerden. Geraten E. coli-Bakterien - die häufigsten Auslöser vonBlasenentzündungen und Harnwegsinfekten - in die menschlichen Harnwege, heftensie sich an die körpereigenen D-Mannose-Rezeptoren der Schleimhäute an und lösenso eine Entzündung aus. Wird jedoch zusätzlich oral D-Mannose eingenommen undbefinden sich daher in Blase und Harnröhre viele von außen zugeführteD-Mannose-Moleküle, setzen sich die Bakterien an den D-Mannose-Molekülen festund werden beim Wasserlassen ausgeschieden. Laut der aktuellen Leitlinie zuHarnwegsinfektionen kann bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen beiFrauen Mannose empfohlen werden.Keine Resistenzbildung bei D-MannoseFür D-Mannose-Präparate (beispielsweise in Form von FEMANNOSE® N) ist keineResistenzbildung bekannt. Zudem kann D-Mannose auch gegen bereitsantibiotika-resistente Bakterien wirken. Zur Prävention oder unterstützendenBehandlung von Zystitis und anderen bakteriellen Harnwegsinfekten eingesetzt,kann D-Mannose zusammen mit Antibiotika eine synergistische Wirkung entwickeln,da sich die antimikrobielle Wirkweise nicht mit der Wirkung von D-Mannoseüberschneidet. D-Mannose kann übrigens auch über längere Zeiträume eingesetztwerden: So können auch Bakterien, die sich hartnäckig in der Blasenschleimhautfestsetzen, über einen 30tägigen Einnahmezeitraum wirkungsvoll bekämpft werden.Pressekontakt:Cassella-med GmbH & Co. KG (Quellen und Hintergrundinformationen)Tel.: 0800/1652200, Fax.: 0800/1652700, E-Mail:dialog@cassella-med.eu, www.femannose.deGereonsmühlengasse 1, 50670 KölnAnne Fuchs Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und umfangreichesBildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: a.fuchs@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: Cassella-med GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell