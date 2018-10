Europäischer Anbieter für Zahlungen per Smartphone erreicht Meilenstein: Bluecode startet mit Alipay bundesweiten Rollout in Deutschland und erhält 11,2 Millionen Euro Wachstumskapital (FOTO)

München / Wien (ots) -Bluecode ist die europäische Lösung für bargeldloses Bezahlen viaSmartphone: Ein einmal gültiger blauer Strichcode sorgt dafür, dassEndkunden einfach, sicher und schnell ohne Austausch vonpersonenbezogenen Daten per Handy bezahlen können. DasBezahlverfahren für Banken und Handel startet nun in Deutschland.In jüngster Zeit häufen sich Warnungen, wie etwa durchEZB-Direktor Yves Mersch, vor der steigenden Abhängigkeit Europas vonnicht-europäischen Bezahldiensten, die sowohl im stationären Handelals auch im Internet zumeist über US-amerikanische Systemeabgewickelt werden. Der europäische Wirtschaftsraum hat im Gegensatzzu den USA kein selbst entwickeltes System für den mobilenZahlungsverkehr von über 500 Millionen Menschen. Diesen Umstand hatdas Unternehmen Blue Code International AG zum Anlass genommen undrechtlich wie technisch das erste europäische System für bargeldloseZahlungen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch entwickelt.Nun sicherte sich das Fintech-Unternehmen in einerSeries-A-Finanzierungsrunde von drei renommierten, branchennaheneuropäischen Family Offices Wachstumskapital in Höhe von 11,2Millionen Euro. "Diese Finanzierung ermöglicht es uns, sowohl dieeuropäische Expansion als auch die Funktionalität von Bluecode fürunsere Bank- und Handelspartner weiter auszubauen. In den kommendenWochen und Monaten wird vermehrt vom vermeintlichen Durchbruch der USamerikanischen Lösungen Google Pay und Apple Pay berichtet werden.Unsere Investoren, allesamt erfolgreiche Unternehmer aus Industrieund Finanz, teilen gerade in diesem Umfeld unsere Überzeugung, dassEuropas Bürger, Banken und der Handel dringend eine alternativeLösung für mobiles Bezahlen benötigen. Eine Lösung, bei der dieKundenschnittstelle und -beziehung bei den Banken und HändlernEuropas bleiben. Denn wenn die Customer Journey einmal an dieAnbieter aus den USA verloren ist, ist die gesamteWertschöpfungskette europäischer Firmen in Gefahr," erklärt ChristianPirkner, CEO der Blue Code International AG.Bezahlen per Smartphone nach europäischen RegelnBluecode ist das Vorzeigemodell eines bisher nicht existenteneuropäischen Zahlungsnetzwerks für mobile Zahlungen. "Die Zukunftunseres Zahlungsverkehrs muss in europäischen Händen liegen", sagtDr. Christian Pirkner. Die Zahlung per Bluecode funktioniert bereitsmit allen Girokonten in Österreich und Deutschland perLastschrift-Verfahren. Der Kunde lässt an der Kasse einen einmalgültigen Barcode am Smartphone scannen und der Betrag wird direkt vomKonto abgebucht. Mehr als 100 Banken und Sparkassen haben sich demeuropäischen Zahlungsnetzwerk direkt als Partner angeschlossen. DieseBanken erlauben die anonyme Echtzeit-Autorisierung direkt amBankkonto und schützen so alle Kundendaten sowie dieZahlungsverkehrseinnahmen. "Zentraler Punkt ist jedoch, dass alleBank- und Handelspartner Bluecode direkt in ihre eigene Mobile Appintegrieren können. So bleiben nicht nur Daten und Einnahmen, sonderndie gesamte Kundeninteraktion in Europa. Bluecode erfährt hierbei inkeinem der Fälle - egal mit welchem Verfahren - je den Namen oder dieKontonummer des Nutzers", sagt Pirkner.Alipay als starker Partner für den europaweiten RolloutIn Österreich ist Bluecode bereits gang und gäbe, nun startet dasUnternehmen mit einem starken Partner den internationalen Rollout:Alipay, der weltgrößte Bezahldienst von Alibaba aus China, setzt absofort auf die europäische Infrastruktur von Bluecode und erhält soZugang zu Händlern, Hoteliers und Gastronomen für mehr als 700Millionen kaufkräftige Alipay-Kunden aus Asien, die nun auch inEuropa wie gewohnt per Alipay bezahlen können. "Entscheidend für dieUnabhängigkeit Europas im mobilen Zahlungsverkehr ist, dass Alipaydie europäische Infrastruktur von Bluecode nutzt - nicht umgekehrt",sagt Christian Pirkner und zeigt die Fokusregionen von Bluecode auf:"Wir bauen unsere bereits bestehenden Teams in Österreich,Deutschland, Frankreich, Spanien und UK/Irland weiter auf.Gleichzeitig begleiten wir unseren Partner Alipay in neue Regionenwie Italien, die Nordics, Dänemark und Osteuropa." Händler, dieBluecode bereits akzeptieren bzw. akzeptieren wollen, können miteiner einfachen und kostengünstigen Integration auch Alipay anbieten,um die wachsende Zahl kaufkräftiger Kunden aus Asien zu bedienen undihr Umsatzpotenzial so erheblich zu steigern. Über die BluecodeInfrastruktur werden somit Zahlungen von Europäern und Asiatenabgewickelt. Die Integration von Alipay findet direkt über dasKassensystem des Händlers statt und ist ein Musterbeispiel dafür,dass auch nicht-europäische Lösungen zukünftig über ein europäischesSystem abgewickelt werden.Alipay hat sich aus mehreren Gründen für die Zusammenarbeit mitBluecode entschieden. Xiaoqiong Hu, Head of Business Development vonAlipay DACH & CEE, erklärt: "Unsere Erfahrung zeigt, dass das Scannendes Barcodes auf dem Smartphone eines Nutzers die beste mobileZahlungslösung für jeden in der Wertschöpfungskette ist, insbesonderefür den Endkunden. Chinesische Kunden brauchen während desBezahlvorgangs kein Mobilfunk-Roaming, was für Händler besonderswichtig ist, wenn in Zukunft mehr chinesische Touristen erwartetwerden."Bundesweiter Start in Deutschland mit Globus, Fokus aufMehrwert-DiensteNach erfolgreichen Pilotprojekten mit Instituten derSparkassen-Finanzgruppe, als offizielles Mobile-Payment Verfahren desMünchner Oktoberfestes und bedeutenden Handelsunternehmen wie Globusund Konsum sowie dem 1. FC Köln startet nun der deutschlandweiteAusbau. Die Globus-Gruppe bietet ab sofort als erster deutscherHändler Bluecode bundesweit an: "Wir freuen uns, Bluecodeflächendeckend in Deutschland auszubauen und damit eine europäischeEntwicklung zu unterstützen. Im Pilotbetrieb haben wir großartigesFeedback unserer Kunden erhalten, gerade die Themen Datenschutz undPrivatsphäre überzeugen hier. Im Vergleich zu anderen Zahlungsartenist Bluecode für uns als Akzeptanzpartner deutlich effizienter undauch mit Mehrwertprogrammen verknüpfbar. Daher haben wir uns für denbundesweiten Rollout entschieden und freuen uns, alsInnovationsführer von Anfang an dabei zu sein", sagt Olaf Schomaker,Geschäftsführer Globus SB-Warenhaus.Mit der Finanzierung im Rücken wird Bluecode auch seine eigeneMehrwert-Plattform weiter ausbauen erklärt Christian Pirkner: "Wirermöglichen jedem unserer Bank- und Handelspartner die einfacheEinbindung eigener Mehrwert-Dienste. Entweder die Partner wählen eineunserer Mehrwert Apps wie Stempelkarte, Punkteprogramm, Lotterie,oder Kundenkarten-Verlinkung oder sie bauen Ihre eigenenFunktionalitäten und verknüpfen diese direkt mit dem mobilenZahlvorgang. Dem Angebot und Kundennutzen sind hier keine Grenzengesetzt. Mobile Payment muss mehr sein als lediglich bezahlen. Dashaben die besten Beispiele der weltweit führenden Anbieter gezeigtund wir wollen unsere Mehrwert-Plattform hier weiter ausbauen und fürmehr Partner und Drittparteien öffnen." In den nächsten Monatenstarten bundesweit zahlreiche neue Akzeptanzstellen, darunter großeHandelsketten. Weitere Informationen dazu werden in den nächstenWochen gemeinsam mit den jeweiligen Partnern bekannt gegeben.Weitere Informationen zu Bluecode unter https://bluecode.comKeynote von Dr. Christian Pirkner, CEO Blue Code International AG:https://bit.ly/2PnoVfoKostenloser Download der Mobile-Payment-App Bluecode:- iOS (iPhone und Apple Watch): http://apple.co/2z33mN5- Android: http://bit.ly/2AHFrPFBildmaterial: https://bit.ly/2QRAE6l Abdruck honorarfrei © BlueCode International AGÜber Bluecode:Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, diebargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watchgemeinsam mit Value Added Services (Mehrwertdienste, Bonusprogramme,digitale Sammelpässe) in einer App ermöglicht. Im Sinne deseuropäischen Datenschutzrechts werden beim Bezahlvorgang keinepersönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oder übertragen. Dashochsichere, TAN-basierte Bezahlverfahren funktioniert mit jedemGirokonto und ist unabhängig von der Übertragungstechnologie(Barcode, QR-Code, Bluetooth, NFC) einsetzbar. Namhafte Banken inÖsterreich und Deutschland (Raiffeisen, Hypo Tirol Bank,Sparkassen-Finanzgruppe), Acquirer (BS Payone), internationaleBankensoftwareanbieter (Temenos Group AG / Schweiz) undPayment-Plattformen (Alipay / China) sowie führende Händler (u.a.Globus-Gruppe, Konsum, Rewe-Töchter Billa, Merkur und Bipa, SparÖsterreich-Gruppe) unterstützen den europaweiten Rollout und dieIntegration in Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- undKundenkarten-Apps (u.a. mobile-pocket) bereits. Bluecode deckt inÖsterreich derzeit schon mehr als 85% des Lebensmitteleinzelhandelsund viele weitere Akzeptanzstellen (Handel & E-Commerce, Gastronomie,Mobilität, Entertainment, Sportstadien) ab. 