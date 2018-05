Europäischer Adipositas-Tag / Aktuelle Umfrage zeigt: Adipositas noch zu selten Thema in europäischen Sprechzimmern (FOTO)

Mainz (ots) -In der europäischen Union (EU) sind etwas mehr als die Hälftealler Erwachsenen übergewichtig.(1) Nahezu jeder sechste istadipös.(1) Auch in Deutschland nimmt die Zahl stetig zu.(2) Einwichtiger Baustein für eine erfolgreiche Behandlung ist das offeneGespräch zwischen Arzt und Patient. Nur gemeinsam könnenmaßgeschneiderte Therapien entwickelt werden, die Menschen mitAdipositas helfen, langfristig ihr Gewicht zu reduzieren. Doch wiegut ist eigentlich die Kommunikation von Ärzten und Patienten beimThema Abnehmen? Hier gibt es Hürden, die einer effizienten Behandlungim Weg stehen, wie eine aktuelle Umfrage unter europäischenAllgemeinmedizinern gezeigt hat.(3)Ab einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 kg/m2 spricht man vonAdipositas. Laut WHO wird sie als chronische Krankheiteingeordnet.(4) Sie entsteht durch das Zusammenwirken verschiedenerFaktoren und sollte aufgrund ihrer Komplexität unter ärztlicherAufsicht behandelt werden.(4,5) Betroffene leiden in doppelterHinsicht unter ihrem Körpergewicht: physisch und psychisch.(6) Sofühlt sich die Mehrzahl schuldig und glaubt, das Gewicht alleine inden Griff bekommen zu müssen.(7,8) Nur die wenigsten suchen aktivnach Unterstützung. Bei fast der Hälfte wird eine Adipositas deshalbgar nicht erst erkannt, geschweige denn behandelt.(9,10) Dies kanngravierende Folgen haben. Denn Adipositas kann zahlreicheFolgeerkrankungen nach sich ziehen, wie Typ 2 Diabetes oderHerz-Kreislauf-Erkrankungen.(11) Aufgrund dessen sollten Betroffeneauf jeden Fall das Gespräch mit ihrem Arzt suchen. Gemeinsam könnensie eine individuell passende Behandlung erarbeiten, um Gewichtdauerhaft zu reduzieren und die Gesundheit nachhaltig zu verbessern."Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie sind die Säulen derBasistherapie. In bestimmten Fällen können Medikamente unterstützen",erklärt Professor Dr. Matthias Blüher, Leiter der Adipositas-Ambulanzfür Erwachsene am Universitätsklinikum Leipzig.Ärzten und Patienten fällt es noch schwer, über Adipositas zusprechenAnlässlich des europäischen Adipositas-Tages (EOD) führte dieEuropäische Adipositas-Gesellschaft (EASO) eine Umfrage unter 712europäischen Allgemeinmedizinern durch, darunter auch in Deutschland.Ziel war es herauszufinden, wie Adipositas insgesamt wahrgenommenwird, wie es um die Arzt-Patienten-Kommunikation bestellt ist und wiedie Versorgungssituation eingeschätzt wird. So ergab die Auswertung,dass 83 % der europäischen Allgemeinmediziner Adipositas alsErkrankung betrachten, wovon 98% sie als behandelbar einstufen.(3)Trotz dieser Einschätzung gibt es Mängel in der Versorgung, wiedie Studie aufzeigt: 82% der Befragten gaben an, dass es durchausSituationen gibt, in denen sie das Gewicht nicht thematisieren,obwohl der Patient stark übergewichtig zu sein scheint.(3) InDeutschland berichteten 78% der Ärzte, sogar bei offensichtlicherAdipositas ihre Patienten bisweilen nicht darauf anzusprechen.(3) Alsdie häufigsten Gründe hierfür wurden genannt:- der Patient muss das Thema von sich aus ansprechen- das Gefühl, dass das Thema dem Patienten unangenehm ist- mangelnde Zeit.(3)Mangelnde Kenntnisse über Adipositas führen in der Bevölkerung undim Gesundheitswesen dazu, dass adipöse Menschen stigmatisiertwerden.(7) "Dadurch entstehen Unsicherheiten, sowohl bei Patientenals auch Gesundheitspersonal. Als Folge wird das Thema Gewicht oftumgangen", so Blüher. Wie die Studie gezeigt hat, liegt dieseUnsicherheit auf Seiten der API in einer mangelhaften Ausbildung,Zeitdruck und der Komplexität der Adipositas begründet.(3) Dabeistellte die Mehrheit der Befragten klar heraus, dass die Mängel inder Ausbildung sowie fehlende Informationen für sie die Hauptursachesind, weshalb sie sich nicht sicher fühlen, ihren Patienten diebestmögliche Unterstützung bieten zu können.(3) "Daraus lässt sichschlussfolgern, dass wir schon im Medizinstudium ansetzen müssten,damit Ärzte die nötigen Fachkenntnisse erhalten, die sie für eineumfassende Patientenbetreuung benötigen", fasst Blüher die Ergebnissezusammen.Anerkennung als Erkrankung könnte Versorgungssituation bessernLaut Umfrage ist die Mehrheit der europäischen Allgemeinmedizinerüberzeugt, dass sich dies ändern ließe und sie ihren Patienten einebessere Versorgung anbieten könnten, wenn Adipositas allgemein alsErkrankung anerkannt wäre.(3) Obwohl Adipositas von verschiedenenOrganisationen als chronische und behandlungswürdige Erkrankungeingestuft wird (12,4), verfügen laut einer europaweiten Umfrage ausdem Jahr 2016 nur zehn EU-Mitgliedsstaaten über eine umfassendeAdipositas-Strategie oder entsprechende Maßnahmen.(13) "Adipositasist eine ernstzunehmende Erkrankung. Es besteht ein dringenderHandlungs- und Aufklärungsbedarf, um die Versorgungssituation fürMenschen mit Adipositas zu verbessern", appelliert Blüher.Über AdipositasAdipositas ist laut WHO eine chronische Erkrankung(4), die einelangfristige Behandlung erfordert. Sie kann schwerwiegendegesundheitliche Folgen haben und mit einer verringertenLebenserwartung einhergehen.(14,15) Adipositas-assoziierteKomorbiditäten umfassen unter anderem: Typ-2-Diabetes,Herzerkrankungen, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und bestimmteKrebsarten.(14,16,17) Adipositas ist eine komplexe, multifaktorielleKrankheit, die durch genetische, physiologische, psychologische,sozioökonomische und Umweltfaktoren entstehen kann.(5)Der weltweite Anstieg der Adipositas-Prävalenz ist ein Problem fürdas Gesundheitswesen und führt zu hohen Kosten für dieGesundheitssysteme. 2014 wurden weltweit 13 Prozent der erwachsenenMänner und Frauen, d.h. etwa 600 Millionen Menschen, als adipöseingestuft.(18)Über den europäischen Adipositas-TagDer europäische Adipositas-Tag (European Obesity Day, EOD) istdieses Jahr am Samstag, den 19. Mai. Der europäische Adipositas-Tag (European Obesity Day, EOD) istdieses Jahr am Samstag, den 19. Mai. Er bringt Gesundheitswesen,Patienten und politische Verbände zusammen, um Adipositas und dievielen anderen damit einhergehenden Erkrankungen ins Bewusstsein derÖffentlichkeit zu rücken. 2018 ist das Thema "Adipositas ist eineErkrankung - die Ursachen und Folgen". Der EOD wird von der EASO undden koordinierten Bemühungen ihrer 32 europäischenMitgliedsgesellschaften organisiert. Dieses Jahr fordert die EASOeine bessere Ausbildung von Ärzten und Gesundheitspersonal im BereichAdipositas, sowie eine Anerkennung von Adipositas als chronischeErkrankung durch mehr EU-Mitgliedsstaaten. Referenzen1. Europäische Gesundheitsbefragung (EHIS), erste Welle der EHIS(EHIS-Welle 1 bzw. EHIS-Runde 2008) fand von 2006 bis 2009 statt, diezweite Welle (EHIS-Welle 2 bzw. EHIS-Runde 2014) von 2013 bis 2015.Online verfügbar unter: http://ots.de/5QSEOA. Zuletzt abgerufen:April 2018.2. Nationale Verzehrstudie II. Max Rubner Institut.Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Onlineverfügbar unter: http://ots.de/ufiu3N. Zuletzt abgerufen: April 2018.3. EASO. European survey of GPs. Online verfügbar unter:https://www.europeanobesityday.eu/gpsurvey/. Zuletzt abgerufen: Mai2018 Data on file4. WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Onlineverfügbar unter http://www.who.int/iris/handle/10665/42330. Zuletztabgerufen: April 20185. Wright SM, Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging. 2012;37:730-7326. Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Die großenVolkskrankheiten. Beiträge der Psychologie zu Prävention,Gesundheitsförderung und Behandlung. 2012. Online verfügbar unter:http://ots.de/dSoa0s. Zuletzt abgerufen: April 20187. Hilbert A et al. Adipositas 2013; 7: 150-1538. Puhl RM, & Heuer CA. Am J Public Health 2010; 100:1019