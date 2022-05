Europäischen Aktienmärkte: Verlustserie beendet!

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag höher geschlossen, nachdem sie an vier aufeinanderfolgenden Tagen aufgrund von Rezessionsängsten und einer aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank Fed Verluste erlitten hatten und sich auf eine hektische Schnäppchenjagd begeben hatten. Renditen langfristiger Staatsanleihen gaben nach Die Renditen langfristiger Staatsanleihen gaben nach und trugen so ein wenig zur Markterholung bei. Daten, die eine Verbesserung des deutschen… Hier weiterlesen