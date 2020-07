Europäische und deutsche Wasserstoffstrategien - eine piratige Stellungnahme

Berlin (ots) - Am 8. Juli 2020 wurde die Pressemitteilung "Förderung einer klimaneutralen Wirtschaft: Kommission legt Pläne für das Energiesystem der Zukunft und sauberen Wasserstoff vor"[1] veröffentlicht. Darin wurden von der Europäischen Kommission nachfolgende Strategiepapiere vorgestellt: "Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy Systems Integration"[2] "hydrogen-strategy" [3]Bei erster Lektüre springen hierbei viele Parallelen zur deutschen "Nationalen Wasserstoffstrategie"[4] ins Auge.Lobend hervorzuheben ist, dass beide Papiere dabei verstärkt auf den sogenannten "grünen Wasserstoff" setzen, der mit "erneuerbarem Strom" hergestellt wird und dabei, im Gegensatz zu den bisherigen Wasserstofferzeugungsstrategien, klimaneutral funktioniert.Im Unterschied zur "nationalen Strategie" erkennt der europäische Ansatz die wichtige Eigenschaft des Wasserstoffs als Speichermedium, "um variable Energieflüsse aus erneuerbaren Energieträgern auszugleichen".[1]Aus Sicht der AG Umwelt der Piratenpartei Deutschland darf zum derzeitigen Stand der Energiewende kein erneuerbarer Strom dem Markt entnommen werden, um Wasserstoff für industrielle Prozesse zu produzieren. Er muss vielmehr dazu genutzt werden, um schnellstmöglich die Stromgewinnung aus Kohle zu ersetzen. (Ziel aus unserem 17-Punkte-Plan - KLIMA Kohle-Ausstieg bis 2023)[6]Nur Wasserstoff aus Stromüberschüssen, die derzeit noch zu Anlagenabschaltungen führen, darf für andere Nutzung verwendet werden. Wobei auch hier die Nutzung als Energiespeichermedium zur Rückführung in den Strommarkt oberste Priorität haben muss.Statt der großindustriellen Ansätze der Wasserstoffstrategien von Bund und EU setzen wir PIRATEN deutlich stärker auf die Förderung von dezentralen Wasserstoffgewinnungsanlagen, auch in kleinerem Maßstab. Dadurch wird die Errichtung einer entsprechenden Anlage auch für kleinere Windmüller und Betreiber von Solaranlagen rentabel. "Aus 6,4 TWh [Ergänzung: jährliche Ausfallarbeit durch Abregelung] lassen sich mit einem Wirkungsgrad von 70% 4,5 TWh Wasserstoff herstellen" [5]"Den großspurigen, großindustriellen Ansatz der Wasserstofflobby lehnen wir zum derzeitigen Stand der Energiewende klar ab. Auch bei der Wasserstoffproduktion vertreten wir, wie bei der gesamten Energiewende, klar einen dezentralen Ansatz." so Martin Kollien-Glaser, Themenbeauftragter Umwelt der Piratenpartei Deutschland.Quellen/Fußnoten:[1] PM EU: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1259[2] Papier: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integrati on_strategy_.pdf[3] Wasserstoffstrategie: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf[4] deutsche "Nationale Wasserstoffstrategie": https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/ Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html "[5] https://www.orangebuch.de/wp-content/uploads/2020/06/Wasserstoff-1.pdf[6] https://www.piratenpartei.de/2019/09/19/17-punkte-plan-der-piratenpartei-zur -klimapolitik/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: http://www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76876/4651083OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell