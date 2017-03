Europäische Zulassungsbehörde empfiehlt Zulassung von elmiron® bei Blasenschmerz-Syndrom

München (ots) - Der Ausschuss für Humanarzneimittel derEuropäischen Zulassungsbehörde (CHMP) empfiehlt die Zulassung vonelmiron® zur Behandlung von durch Glomerulationen oderHunner-Läsionen gekennzeichnetem Blasenschmerz-Syndrom.Mit der Zulassungsempfehlung für elmiron® hat der Ausschuss fürHumanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA)erstmals ein Arzneimittel zur Behandlung des durch Glomerulationenoder Hunner-Läsionen charakterisierten Blasenschmerz-Syndroms (BPS)geprüft und positiv bewertet. Das Krankheitsbild ist auch unter derBezeichnung Interstitielle Cystitis (IC) bekannt.Der Antrag wird im Anschluss durch die Europäische Kommissionbegutachtet. Im Falle eines positiven Bescheids wird elmiron® dieerste in Europa zugelassene Arzneimittel-Therapie zur Behandlung desdurch Glomerulationen oder Hunner-Läsionen charakterisiertenBlasenschmerz-Syndroms bei Erwachsenen mit mittleren bis starkenSchmerzen, Urindrang und häufiger Blasenentleerung sein. "DieEmpfehlung auf Zulassung ist für uns die Bestätigung unsererBestrebungen, erstmals dieser äußerst sensiblen und medizinischunterversorgten Patientengruppe eine zugelassene Therapieoptionzugänglich zu machen", begrüßte Dr. Günter Auerbach, Geschäftsführervon bene-Arzneimittel, die Entscheidung des CHMP.Über das Blasenschmerz-SyndromDas durch Glomerulationen oder Hunner-Läsionen charakterisierteBlasenschmerz-Syndrom beziehungsweise die IC ist eine schwere,chronische Blasenerkrankung, die die Lebensqualität in erheblichemMaße einschränkt. Für die Betroffenen bedeutet sie sehr häufige,erschwerte und schmerzhafte Blasenentleerungen, insbesondere nachtssowie starke Schmerzen im Unterbauch. Mit durchschnittlich wenigerals zwei Patienten pro 10.000 Einwohner und dem großen Leidensdruckwurde sie als sogenannte Seltene Erkrankung (Orphan Disease)eingestuft.Eine Ursache für die Erkrankung ist unter anderem eine Schädigungder Blasenschleimhaut, wobei insbesondere die Glykosaminoglykan(GAG)-Schicht betroffen ist. In der Folge ist deren Schutzeffektvermindert, wodurch toxische Harnbestandteile in tiefereGewebeschichten vordringen und Gewebereizung beziehungsweiseEntzündungen hervorrufen können.Über den Wirkstoff PPSIn den Europäischen Leitlinien der Urologischen Fachgesellschaftwird Pentosanpolysulfat (PPS) für die Behandlung desBlasenschmerz-Syndroms als Mittel der Wahl bereits empfohlen.Aufgrund seiner strukturellen Ähnlichkeit zu den Glykosaminoglykanenist PPS in der Lage, die geschädigte GAG-Schicht der Blase wiederaufzubauen, und verhindert so weiteres Eindringen schädigenderSubstanzen aus dem Harn in tiefere Gewebeschichten. Darüber hinausunterstützt PPS die Hemmung der Ausschüttung des GewebehormonsHistamin, wodurch sich die Entzündung als Begleit- undFolgeerscheinung der Erkrankung reduziert. Insgesamt führt dies zueiner spürbaren Verbesserung der Lebensqualität der betroffenenPatienten.Die bene-Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller des arzneilichzugelassenen und geprüften Wirkstoffs Pentosanpolysulfat.Über die bene-Arzneimittel GmbHDer Hauptfokus des mittelständischen Unternehmensbene-Arzneimittel liegt in der Behandlung besonders sensiblerPatientengruppen im pädiatrischen, analgetischen und urologischenBereich mit den Wirkstoffschwerpunkten Paracetamol undPentosanpolysulfat. bene-Arzneimittel entwickelt und produziertArzneimittel und Medizinprodukte "Made in Germany" und vertreibtdiese in Deutschland, europaweit sowie in ausgewählten Ländernweltweit.Pressekontakt:PRONOMENPublic Relations und Produktkommunikation GmbH & Co. KG, KölnChristine v. WelckTel.: (0221) 94081228Mail:christine.welck@pronomen.deOriginal-Content von: bene-Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell