Europäische Woche der Abfallvermeidung: Was nicht verdirbt, schont Ressourcen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der effiziente Umgang mit Rohstoffen ist wichtig fürden Umwelt- und Klimaschutz. Dies greift die Europäische Woche derAbfallvermeidung 2019 auf, die unter dem Motto "Wertschätzen statt wegwerfen"dafür sensibilisiert, mit Alltagsgegenständen bewusster umzugehen und Ressourcenschonend einzusetzen. Kunststoffverpackungen können dabei wichtige Verbündetesein: Sie bieten eine hohe Funktionalität bei wenig Materialeinsatz und fallenbei der Ökobilanz eines Produktes kaum ins Gewicht. Und das Wichtigste: Sieschützen sensible Güter und helfen so mit, Verschwendung vorzubeugen.Verpackungen aus Kunststoff schirmen beispielsweise Lebensmittel vorVerschmutzung, Nässe, UV-Strahlung und Verderb ab. Eine unverpackte Salatgurkewird ungekühlt innerhalb von drei Tagen unansehnlich, unverkäuflich undungenießbar. In 1,5 Gramm Kunststoff eingeschweißt, hält sie 14 Tage lang - undwenn sie nicht vorzeitig verdirbt, muss sie auch nicht neu produziert undtransportiert werden.Ebenfalls im Sinne der Ressourceneffizienz ist das Kunststoffcredo "immer mehrmit immer weniger": So hat der Trend zum materialsparenden Design beiKunststoffverpackungen dazu geführt, dass die Menge der verarbeitetenKunststoffe über die vergangenen Jahre weitaus weniger stark gestiegen ist, alsdas angesichts der Nachfrage zu erwarten gewesen wäre. Eine Studie derGesellschaft für Verpackungsmarktforschung aus dem Jahr 2015 zeigt, dassKunststoffverpackungen seit 1991 im Schnitt um gut 25 Prozent leichter gewordensind, ohne an Funktion einzubüßen. Möglich machen das verbesserteMaterialeigenschaften und optimierte Herstellungsprozesse, bei gleichzeitiggestiegenen Ansprüchen von Handel und Verbraucher beispielsweise in punctoHaltbarkeit und Hygiene.Würde man Kunststoffverpackungen durch andere Materialien ersetzen, würde manlaut einer denkstatt-Studie im Übrigen deutlich mehr Energie und Wasserverbrauchen und mehr CO2-Emissionen verursachen. Grundsätzlich gilt, dassKunststoffe viel mehr Energie und Ressourcen sparen als für ihre Herstellungnötig sind, sie also auch an dieser Stelle Treiber eines nachhaltigenRessourceneinsatzes sind.Unverzichtbare HelferJede Verpackung unabhängig vom eingesetzten Material hat natürlich auch eineneigenen ökologischen Fußabdruck, der bei einem Anstieg des Verpackungsverbrauchsmitwächst. Allerdings sind Verpackungen kein Selbstzweck: Sie helfen, den Bedarfan kleineren Portionen für Single- und Senioren-Haushalte zu optimieren undgewährleisten in einer älter werdenden Gesellschaft sichere und hygienischverpackte Medikamente. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung, ständigerErreichbarkeit und flexibler Arbeitszeitmodelle unterstützen sie Menschen dabei,sich auch unterwegs ausgewogen und gesund zu ernähren, indem sie Lebensmittellänger frisch halten und Nährstoffe schützen. Dies macht Verpackungenunverzichtbar und hilft, Ressourcen zu schonen.Zu schade zum WegwerfenWas wir ablehnen, sind unnötige und überdimensionierte Verpackungen oder dasalleinige Setzen auf Einweganwendungen. Auch beim Recycling wollen wir besserwerden: Das enge Zusammenspiel von Kunststoffindustrie, Markenherstellern,Handel und Recyclingwirtschaft führt aktuell dazu, dass das Recycling vonKunststoffverpackungen bereits bei der Gestaltung stärker mitgedacht und eineKreislaufführung forciert wird. Schon heute trägt die werkstoffliche undenergetische Verwertung von Kunststoffabfällen im erheblichen Maße dazu bei,Rohstoffe zu sparen. Ein höherer Rezyklateinsatz in Verpackungen ohneEinschränkungen bei der Performance eröffnet weiteres Potenzial zur Schonungnatürlicher Ressourcen. Zusammen mit einem verantwortungsvollen Umgang derVerpackungsabfälle bei Sammlung und Mülltrennung durch den Verbraucher kanndamit die Grundlage für eine moderne Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen gelegtwerden.Weitere Informationen zum Nutzen und zu den Verwertungsmöglichkeiten vonKunststoffverpackungen bietet der Newsroom Kunststoffverpackungen:https://newsroom.kunststoffverpackungen.de/Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57333/4446306OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.Original-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell