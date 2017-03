Hannover (ots) -Sperrfrist: 18.03.2017 09:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Am heutigen Samstag, 18. März, macht das Geschichtenmobil desEuropäischen Stationenwegs Halt in der lettischen Hauptstadt Riga.Dort wird sichtbar, dass das 500-jährige Reformationsgedenken fürLettland eine besondere Relevanz besitzt. Bereits 1522 schloss sichRiga der Reformation an. Sie trug maßgeblich zur Entwicklung deslettischen Schrifttums bei.Das Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, begrüßt gemeinsam mitdem Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands, JanisVanags, den Reformationstruck auf dem Domplatz in Riga und sagt inihrem Grußwort: "Uns allen ist es bewusst, dass nationalistische undausgrenzende Töne in Europa wieder lauter werden. Der Stationenwegsetzt klar ein anderes Zeichen: Uns verbindet mehr, als uns trennt.Vielfalt ist eine Stärke, wenn sie im Geist der Gemeinschaft gelebtwird." Der gemeinsame Glaube an Christus als den Herrn der Welt führezusammen. Auf diese Weise könnten die Kirchen der Reformation"Wegbereiter für ein geeintes und menschliches Europa sein", betontdie Bischöfin.Fehrs äußert sich bestürzt zur Abschaffung der Frauenordination inder Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands: Die Entscheidung derSynode vom Juni 2016, Frauen durch eine Verfassungsänderung vomgeistlichen Amt auszuschließen, habe "innerhalb und außerhalbLettlands große Erschütterung, ja Empörung ausgelöst". Es werde "vorallem der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands selbst schaden,wenn sie das geistliche Potenzial von Frauen nicht mehr nutzt und siein eine nachgeordnete Rolle zurückstößt", so Fehrs.Auch der Friedensbeauftragte des Rates der EKD und Schriftführerder Bremischen Evangelischen Landeskirche, Renke Brahms, ist zu Gastin Riga und würdigt beim Empfang der Deutschen Botschaft in einemGrußwort den europäischen Gedanken, der in der Reformation begründetliege. "Das verpflichtet uns in der Evangelischen Kirche inDeutschland nicht nur, die Gemeinschaft der Kirchen in Europa zupflegen, sondern ist uns selbstverständlicher Auftrag und eineFreude. Kirche kann heute nur europäisch, ja, global gedacht werden.Sie kann nur ökumenisch gedacht und geglaubt werden, wenn sie nachdem Willen Gottes fragt und der Bitte Jesu um Einheit folgt."Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in Lettland hatanlässlich des Europäischen Stationenwegs gemeinsam mit anderenAkteuren mehrere Veranstaltungen und Konzerte vorbereitet unddurchgeführt, bei denen EKD-Vertreter anwesend sind oder mitwirken.So fand am 17. März eine gemeinsam mit der Universität Lettlandsveranstaltete internationale Konferenz mit dem Titel "Reformation inder heutigen Welt" statt, zu der auch der Leitende Bischof derVereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD),Landesbischof Gerhard Ulrich, auf einem Podium mit demTheologieprofessor Wilfried Härle und Erzbischof Janis Vanags, zumThema "Wer sind wir? Identitäten und Reformation" diskutierten. ImFokus stand hierbei die Bedeutung des Luthertums innerhalb derprotestantischen Pluralität und in der modernen Welt.Am Samstag, 18. März, gestalten Bischöfin Fehrs und SchriftführerRenke Brahms mit weiteren leitenden Geistlichen der lutherischenKirchen Lettlands, der römisch-katholischen, anglikanischen,baptistischen und evangelisch-methodistischen Kirche in Lettlandeinen ökumenischen Gottesdienst im Dom.Am Sonntag, 19. März um 10 Uhr findet im Kapitelsaal des RigaerDoms ein Gottesdienst der Deutschen Ev.-Luth. Kirche in Lettlandstatt. In ihm predigt Bischöfin Fehrs. Um 12 Uhr findet im Dom einGottesdienst der Ev.-Luth. Kirche Lettlands statt, in demSchriftführer Renke Brahms predigen wird.Der Europäische Stationenweg ist eines der zentralen Projekte imJubiläumsjahr 500 Jahre Reformation. Er verbindet 67 Städte in 47Kirchen in 19 europäischen Staaten. Seit November 2016 ist ein Truckals Geschichtenmobil unterwegs. Für jeweils 36 Stunden wird Stationgemacht. Vor Ort werden von den gastgebenden Kirchen in Kooperationmit kommunalen und zivilgesellschaftlichen Partnern regionale(Reformations-)Geschichten inszeniert und präsentiert. Am 20. Maikommt das Geschichtenmobil in der Lutherstadt Wittenberg an undmündet in die "Tore der Freiheit - Weltausstellung Reformation".Hannover/Riga, 18. März 2017Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell