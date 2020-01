Europäische Pelletskonferenz im März in Oberösterreich

LinzWels (ots) - Pellets als Gewinner der Energiewende?Wir machen Pellets zu Gewinnern der Energiewende! Unter diesem Motto steht dieEuropäische Pelletskonferenz, die von 4. - 5. März 2020 in Wels/Oberösterreichstattfindet.Das bietet die Europäische Pellestkonferenz 2020- Strategie-Session: Die Positionierung von Pellets als eine wichtige Lösung derKlimapolitik ist jetzt entscheidend. Gezeigt wird, wie das gehen kann.- Pellets in Action und Pellet Innovation Circle: Präsentiert werden innovativeTechnologien, Projekte und Finanzierungslösungen aus der ganzen Welt.- Markt Update Session: Trends und Prognosen für europäische und weltweiteMärkte- Fachexkursion Pellets & Hackschnitzel: praktische Erfahrungen vonTechnologielieferanten und Anlagenbetreibern direkt vor OrtEin umfassendes PaketAls größte jährliche Pelletsveranstaltung weltweit und Treffpunkt derinternationalen Pelletsbranche werden in nur 2,5 Tagen geboten:- Sessions und Workshops mit neuesten Informationen zu Pelletsmärkten,Technologien, Produkten, Strategien und Geschäftsmodellen- eine ganztägige Fachexkursion mit erfolgreichen Anlagen und Projekten- eine Fachmesse mit über 100 Austellern aus dem Pelletsbereich- neue Geschäftspartnerschaften und wertvolle Gelegenheiten für NetworkingWER nimmt teil?Jährlich kommen mehr als 450 ExpertInnen aus über 50 Ländern zurPelletskonferenz nach Wels:- Unternehmen entlang der gesamten Biomasse-Wertschöpfungskette:Forstwirtschaft, Brennstoffhersteller, Logistik, Anlagenhersteller,Energieunternehmen, gewerbliche und industrielle Pelletsnutzer,Dienstleister, Banken etc.- BioenergieforscherInnen- Der öffentliche Sektor, z.B. EU Institutionen, EntscheidungsträgerInnenauf nationaler, regionaler und lokaler EbeneWANN and WO findet die Europäische Pelletskonferenz statt?Von 4. - 5. März 2020 in Wels/Österreich. Das Bundesland Oberösterreich ist derideale Standort für diese Konferenz: Über 25 % aller in der EU verkauftenautomatischen Biomassekessel werden von oberösterreichischen Unternehmenhergestellt. Heizen mit Pellets ist hier zum Standard geworden. Veranstaltetwird die Konferenz vom OÖ Energiesparverband, einer Einrichtung des LandesOberösterreich und die regionale Energieagentur Oberösterreichs.Weitere Informationen www.pellets20.atKontakt:OÖ EnergiesparverbandMag. Christine Öhlingerchristine.oehlinger@esv.or.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113937/4490126OTS: OÖ EnergiesparverbandOriginal-Content von: OÖ Energiesparverband, übermittelt durch news aktuell