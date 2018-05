Das Europäische Patentamt gewährt Pipper Standard, dem Vorreiter in Reinigungstechnologien, drei Patente

Bangkok (ots/PRNewswire) - Das Europäische Patentamt gewährtePipper Standard, Thailands führender Marke natürlicherHaushaltsreiniger, mehrere Patente für ihre "FermentierteFrucht"-Technologie."Wir freuen uns sehr, dass das Europäische Patentamt unsererinnovativen Technologie drei Patente gewährt hat", so Peter Wainman,Vorsitzender und Geschäftsführer von Equator Pure Nature Co, Ltd.(EPN), Hersteller von Produkten der Marke Pipper Standard. "Diesunterstreicht unsere Rolle als führendes Unternehmen in derweltweiten Bewegung weg von chemischen Reinigungsmitteln und hin zusicheren, natürlichen, ungiftigen Produkten. Soweit wir wissen, sindwir weltweit die einzige Marke natürlicher Reinigungsmittel mitpatentierter Technologie."Die Produkte der Marke Pipper Standard werden durch eineneinzigartigen Ananas-Fermentationsprozess hergestellt, derwirkungsvolle natürliche Enzyme und Biotenside produziert. Dienatürlichen, ungiftigen, hypoallergenen, biologisch abbaubarenzertifizierten Produkte der Marke - u. a. Waschmittel, Weichspüler,Spülmittel und Bodenreiniger - haben umfangreichen Tests zufolge eineReinigungsleistung, die mit der chemischer Produkte vergleichbar ist.Die neuen Patente des Unternehmens wurden im Mai 2018 gewährt unddecken Zusammensetzungen, Herstellung und Verfahren ab. Sie folgtenmehreren anderen Patenten, die zuvor in den USA, Singapur und Taiwangewährt wurden.Im Ganzen hat das Unternehmen Patente oder angemeldete Patente inLändern, die etwa 70 % des weltweiten Bruttoinlandsproduktsausmachen, unter ihnen bedeutende asiatische Märkte."Pipper Standard erzielt weiterhin weltweite Anerkennung für seinebahnbrechende Technologie", so Reinigungstechnologie-UnternehmerWainman. "Wir haben noch weitere Patente angemeldet und bauen unsereRolle als führendes Unternehmen für sichere, natürlicheHaushaltsreiniger, die auf bewährter proprietärer Technologiebasieren, weiter international aus."Da die Zahlen Asthmakranker und Allergiker weltweit - auch inAsien - sprunghaft ansteigen, schauen Verbraucher genauer auf dieChemikalien, die sie im Alltag verwenden. Laut der Asthma and AllergyFoundation of America (AAFA) leidet heutzutage einer von fünfAmerikanern unter Allergien, und die Allergie-Rate hat sich beiKindern seit den 1960er-Jahren verdreifacht. Die World AllergyOrganization schätzt, dass über 33 % der Chinesen (460 MillionenMenschen) unter Allergien leiden. In Thailand leiden heutzutage 49 %der Kinder im Großraum Bangkok unter Allergien, ein Anstieg von 33 %seit 1995. Diese hohen Anstiege werden auf Chemikalien, Schadstoffeund schnelle Urbanisierung zurückgeführt.Die natürlichen, ungiftigen, nicht reizenden zertifiziertenReinigungsmittel der Marke Pipper Standard bieten Verbrauchern einesichere, wirkungsvolle Alternative zu traditionellen chemischenReinigungsmitteln. Das Unternehmen ist der Meinung, dass eine gesundeUmwelt zu Hause beginnt.Pipper Standard, die Marke von Equator Pure Nature, ist in ganzSüdostasien marktführend und wird auf über 12 asiatischen Märktenverkauft, mit einer schnell wachsenden Präsenz in China. PipperStandard ist auf dem sicheren Weg, die vorherrschende Markenatürlicher Reinigungsmittel in Asien zu werden. Equator Pure Naturemöchte das Leben der Menschen verbessern, indem das Unternehmen denErsatz chemischer Produkte durch natürliche Produkte fördert und dazubeiträgt, die Allergie- und Asthma-Raten zu senken und dieUmweltverschmutzung zu reduzieren. Equator Pure Nature beachtet auchdie dreifache Grundlinie, was bedeutet, dass das Unternehmen denFokus gleichberechtigt auf finanziellen Erfolg, soziale Verantwortungund Verantwortung für die Umwelt setzt.Links:- Pipper Standard: www.pipperstandard.com- EPN: www.equatorpurenature.com- Europäisches Patentamt: www.epo.orgPressekontakt:Harrison OztemelEquator Pure Nature Co., Ltd.66-922800121press@equatornature.comOriginal-Content von: Equator Pure Nature Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell