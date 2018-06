Das Europäische Parlament ist die vertrauenswürdigste EU-Institution

Berlin / Straßburg (ots) - Das Europäische Parlament festigt seinePosition als vertrauenswürdigste EU-Institution, wie aus heuteveröffentlichten Umfragedaten der Kommission hervorgehtDie heute von der Kommission publizierten Ergebnisse aus derStandard-Eurobarometer-Umfrage für das Frühjahr 2018 über dieöffentliche Wahrnehmung der EU-Institutionen zeigen, dass EU-weit 50%der Befragten dem Europäischen Parlament vertrauen. Das entsprichteinem beträchtlichen Anstieg von 5 Prozentpunkten, verglichen mitHerbst 2017, während das Misstrauen gegenüber dem Parlament imgleichen Zeitraum um 3% zurückgegangen ist. In Deutschland fällt dasErgebnis sogar noch besser aus: Hier geben 60% an, dass sie demParlament vertrauen - ein Plus von 6 Prozentpunkten gegenüber Herbstletzten Jahres.Im Verlauf der aktuellen Legislaturperiode hat das Vertrauen indas Europäische Parlament EU-weit von 34% im Mai 2014 auf denheutigen Rekordwert von 50% zugenommen, wie die Daten aus demStandard-Eurobarometer zeigen.Die Umfrage zeigt außerdem, dass 93% der Befragten vomEuropäischen Parlament wissen - erheblich mehr, als von den anderenInstitutionen und ein leichter Anstieg seit der letztenEurobarometer-Umfrage.Die Europäische Union als Ganzes bleibt vertrauenswürdiger (42%)als nationale Regierungen (34%).Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments:"Dieses Parlament arbeitet daran, die Distanz zwischen denEuropäischen Institutionen und den Bürgerinnen und Bürgern zuverringern, und es macht seine Arbeit gut. Das bestätigen uns dieBürgerinnen und Bürger mit den jüngsten Eurobarometer-Ergebnissen.Während der letzten sechs Monate ist das Vertrauen in das EuropäischeParlament von 45% auf 50% gestiegen. Das Parlament ist bei weitem dieam meisten geschätzte EU-Institution.""Ich möchte allen 751 Mitgliedern des Parlaments danken. Wir habengezeigt, dass wir eine führende Rolle spielen können, indem wir dasParlament ins Zentrum der Debatte darüber rücken, wie wir Europaverändern und effektiver machen können.""Insbesondere beim Thema Zuwanderung, das laut Eurobarometer einesder wichtigsten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ist, haben wirgeholfen, eine europäische Antwort zu geben. Im November hatten wireine Reform des Asylsystems beschlossen, die auch dieDublin-Verordnung beinhaltet und Bestimmtheit mit Solidaritätverbindet. Wir haben außerdem kurz-, mittel- und langfristigeStrategien vorgeschlagen, um den Wegzug aus Afrika zu beenden. DerRat kann die Reform des Asylsystems nicht länger aufschieben und musssich im Klaren darüber sein, dass von der Frage nach dem Umgang mitImmigration die Zukunft unserer Union abhängt."Weitere InformationenStandard-Eurobarometer-Umfrage 89 der Europäischen Kommissionhttp://ots.de/L924rnVideo-Statement von Antonio Tajani, Präsident des EuropäischenParlaments (Englisch) http://ots.de/7rOj39Pressemitteilung der Europäischen Kommissionhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_de.htmPressekontakt:Judit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 | E-Mail:judit.hercegfalvi@ep.europa.euThilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1030 | E-Mail: thilo.kunzemann@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | E-Mail: philipp.bauer@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell