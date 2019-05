Europäische PIRATEN nahmen an der Sitzung der Fraktion Grüne/Europäische Freie Allianz teil

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin/Brüssel (ots) - Die vier neu gewählten Piratenabgeordnetenim Europäischen Parlament (MdEPs) haben Verhandlungen über denBeitritt zu einer der europäischen Fraktionen aufgenommen. "Wir habenbedeutende Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Fraktion derGrünen/Freie Europäische Allianz erzielt, die am ehesten bereit ist,unsere Agenda in ihre Prioritäten für die nächsten fünf Jahreaufzunehmen", kommentiert der Piratenabgeordnete Marcel Kolaja.Die Gespräche umfassten unter anderem die politischen Forderungen,die die Fraktion in den Verhandlungen über den zukünftigenPräsidenten der Europäischen Kommission stellen wird. "Konkret wollenwir ein explizites Moratorium für neue Überwachungsgesetze", erklärtder deutsche Piratenabgeordnete Dr. Patrick Breyer. "Wirschlafwandeln in eine Gesellschaft der permanenten Überwachung unddes wechselseitigen Misstrauens, wenn wir uns nicht für unsereGrundrechte und -freiheiten einsetzen und diesen Trend stoppen. Dazugehören die Meinungsfreiheit im Internet und die Verhinderung vonUpload-Filtern sowie andere Formen der Internet-Zensur."Eine weitere Forderung ist die unverzügliche Veröffentlichung derFeststellungen der Kommission zum Interessenkonflikt destschechischen Premierministers Andrej Babis und eine Prüfung imUnternehmen Agrofert. "Es geht nicht nur um Andrej Babis, wie erselbst die ganze Zeit denkt, sondern auch um all die ähnlichen Fällein der Zukunft. Die Europäische Kommission muss die Ergebnisse ihrerFeststellungen unmittelbar nach der Übermittlung an die nationaleRegierung veröffentlichen, es gibt keinen Grund, sie überhaupt zuverschieben", sagt MdEP Mikulás Peksa.Neben der politischen Kompatibilität liegt der Kern derVerhandlungen auch in den parlamentarischen Ausschüssen, in denenPiratenabgeordnete verschiedene Themen und deren Prioritätenverfolgen können. "Wir haben um Sitze in allen unserenKernkompetenzen gebeten. Das heißt, Ausschuss für Binnenmarkt undVerbraucherschutz (IMCO), Ausschuss für Industrie, Forschung undEnergie (ITRE), Ausschuss für internationalen Handel (INTA) undBürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE). Die Mitgliedschaftin diesen Ausschüssen ermöglicht es uns, die Ziele aus unseremEuropäischen Programm, mit dem wir bei den Wahlen erfolgreich waren,zu erreichen", sagt die Europaabgeordnete und Vorsitzende derEuropäischen Piratenpartei, Markéta Gregorová. "Natürlich gibt esPunkte, in denen wir nicht mit der Gruppe einverstanden sind, und indiesen Fällen werden wir uns an unserem Programm orientieren. Bisherwar die Fraktionsführung jedoch sehr kooperativ und unterstützend."Einer der Piratenabgeordneten wird auch als Vizepräsident derFraktion kandidieren. "Es ist sehr wichtig für uns, ein echter,authentischer und erkennbarer Teil der Gruppe mit unserer eigenenIdentität zu sein. Wir glauben - und bei den Verhandlungen konntenwir das sehen -, dass die Grünen/EFA eine wirklich offene undintegrative europäische Gruppe sind, in der unser Ansatz starkreflektiert wird und wir glauben, dass wir das Fachwissen unsererKollegen im Europäischen Parlament bereichern und die Gruppe um diePiratenperspektive erweitern können", fügt Marcel Kolaja hinzu."Die ALDE-Fraktion hat keinen einzigen Schritt unternommen, ihreUnterstützung für den tschechischen Premierminister Andrej Babis undseine Partei zurückzuziehen", erklärt Kolaja abschließend. "Wirwerden nicht der gleichen Gruppe wie die Partei angehören, gegenderen Vorsitzenden strafrechtlich ermittelt wird und die außerdem ineinem Interessenkonflikt steckt."Die Kernforderungen an die neue EU-Kommission aus der Sicht derPiratenabgeordneten:1. Überwachungsmoratorium: keine Überwachungs- /Massendatenerfassungs- / obligatorische Identifizierungsvorschläge(z.B. Telekommunikationsdatenspeicherung, eindeutigeNamensanforderungen für soziale Netzwerke)2. IT-Sicherheit: Sicherheitsupdates/Patches verbindlich machen undHaftung kommerzieller IT-Hersteller für unsichere Software einführen3. Freie Software: Kritische öffentliche Infrastrukturen verwendenoffene Software, um Sicherheit durch Design zu gewährleisten4. Interoperabilität: Kommerzielle Messengerdienste und sozialeNetzwerke interoperabel machen, einschließlichEnde-zu-Ende-Verschlüsselung (Möglichkeit über Netzwerke hinweg zufolgen und zu kommunizieren; dies könnte das virtuelle Monopol vonFacebook beenden)5. Transparenz: Einführung eines legislativen Fußabdrucks(Veröffentlichung von Lobbying-Papieren), Veröffentlichung vonTrilog-Dokumenten6. Die Kommission veröffentlicht unverzüglich ihre Feststellungen zumInteressenkonflikt und zur Prüfung des tschechischen PremierministersAndrej Babis im Zusammenhang mit seinem Unternehmen AgrofertFoto: http://ots.de/m0513bPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell