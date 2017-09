Europäische Medien auf dem Prüfstand / Der PRIX EUROPA 2017 fragt nach der journalistischen Glaubwürdigkeit

Berlin (ots) - Wem können wir vertrauen und vor allem - warum?Nachrichten tickern im Sekundentakt, die vernetzte Medienwelt wirdzunehmend unübersichtlicher. Dies erschwert die Orientierung fürZuschauer, Hörer, Leser. Schlagworte wie "Fake News" und "alternativeFakten" verunsichern zusätzlich. Wie können Journalisten ihre Quellenzuverlässig überprüfen? Wie kann das Publikum erfundene von kritischrecherchierten Tatsachen, Propaganda von Information unterscheiden?Diese zentralen Fragen werden Medienmacher des gesamten Kontinentsvom 14. bis 20. Oktober beim 31. PRIX EUROPA in Berlin diskutieren."Glaubwürdigkeit braucht verlässliche Qualität, journalistischeKompetenzen müssen laufend geprüft und gestärkt werden. Hier sehenwir unsere Aufgabe als einflussreicher europäischerMedienwettbewerb", betont Susanne Hoffmann, Festivaldirektorin desPRIX EUROPA. "Dem wachsenden Misstrauen gegenüber den Medien müssendie europäischen Rundfunkanstalten offensiv begegnen. Es ist ihreAufgabe eine Gesamtöffentlichkeit herzustellen und die kulturelleVielfalt unserer demokratischen Gesellschaften zu bewahren."Um die Auszeichnung als Beste Europäische Fernseh-, Radio- undOnline Produktionen des Jahres haben sich 677 Programme aus 34Ländern beworben, davon haben 205 die erste Hürde der Vorauswahlbestanden, darunter 31 aus Deutschland. Die Liste aller Nominiertenkann ab sofort auf der Homepage des Festivals eingesehen werden.Die Gewinner des PRIX EUROPA 2017 werden am 20. Oktober beim rbbin Berlin mit bronzenen Stiertrophäen ausgezeichnet. Zusätzlich wirderstmals die Auszeichnung European Journalist of the Year vergeben.Kandidaten können noch bis zum 15. September vorgeschlagen werden.Außerdem wird im Rahmen des Festivalprogramms ein besonderesAugenmerk auf die Situation des Journalismus in der Türkei geworfenwerden.Mit dem PRIX EUROPA werden seit 1987 die besten Medienproduktionendes Kontinents ausgezeichnet. Das Festival unterscheidet sich vonvergleichbaren Veranstaltungen durch seine offenen Jurygruppen. DieGewinner werden durch ergebnisoffene Debatten und individuelleVotings ermittelt. Das Festival findet statt vom 14. bis 20. Oktoberin Berlin.Getragen wird der PRIX EUROPA von einer Allianz aus 19europäischen Rundfunkanstalten, den EU-Institutionen und denBundesländern Berlin und Brandenburg. Ständiger Gastgeber ist seit1997 der rbb mit dem Haus des Rundfunks in Berlin. Präsidentin desPRIX EUROPA ist zurzeit Cecilia Benkö Lamborn, Intendantin vonSVERIGES RADIO, dem öffentlich-rechtlichen Hörfunk Schwedens.Pressekontakt:Annika ErichsenTel: +49 (0)30 - 97 993 10 912Email: press@prixeuropa.euwww.prixeuropa.euwww.twitter.com/PRIXEUROPAwww.facebook.com/prixeuropaOriginal-Content von: PRIX EUROPA, übermittelt durch news aktuell