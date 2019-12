Europäische Masthuhn-Initiative: Transgourmet liefert

Berlin (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt begrüßtTransgourmet als wichtigen Partner in der Europäischen Masthuhn-Initiative. DerLebensmittelgroßhändler wird mit seinen Sparten Transgourmet Zustellung sowieSelgros Cash & Carry bis 2026 ein Sortiment mit höheren Tierschutzstandardsentwickeln. Dieses soll schnellstmöglich die Versorgung der Gastronomie- undCateringbranche in Deutschland und Europa mit Produkten sicherstellen, die denKriterien der Initiative entsprechen."Wir freuen uns über die Zusage von Transgourmet, die sicher weitere Unternehmenvon der Europäischen Masthuhn-Initiative überzeugen wird", so MahiKlosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. "Die verlässlicheBelieferung mit Produkten ist für viele Unternehmen bei einer Entscheidung fürhöhere Standards ausschlaggebend. Die Unterstützung der Initiative durchTransgourmet ist für die Entwicklung in der Gastronomiebranche daher enormwichtig."Weltweit beteiligen sich über 200 Unternehmen an der InitiativeInsgesamt haben sich bereits über 200 Unternehmen aus den USA und Europa dazuverpflichtet, ihre Tierschutzstandards entsprechend der EuropäischenMasthuhn-Initiative anzuheben. Darunter sind große Player wie Nestlé, Unileverund Dr. Oetker, Top-Caterer wie Sodexo und die Compass Group, IglosMutterkonzern Nomad Foods, aber auch Ikea und Kentucky Fried Chicken.Die Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der Albert Schweitzer Stiftung undrund 30 weiteren Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen, um den schlimmstenProblemen in der Hühnermast entgegenzuwirken. Ihr Ziel ist die flächendeckendeUmsetzung höherer Mindeststandards für sogenannte Masthühner in ganz Europa.Mehr Platz, weniger QualzuchtZu den wichtigsten Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative gehört dieVerwendung von Rassen oder Hybridlinien, die weniger überzüchtet sind. Sie wirktso, im Gegensatz zur "Initiative Tierwohl", Gesundheitsproblemen entgegen, unterdenen die üblichen Rassen und Linien, auch unter verbessertenHaltungsbedingungen, leiden.Darüber hinaus erhalten die Tiere mehr Platz, Beschäftigungsmöglichkeiten sowieTageslicht in den Ställen und sollen vor der Schlachtung stressfreier undeffektiver betäubt werden. Die Einhaltung der Standards muss durch unabhängigeKontrollen sichergestellt werden.Transgourmet legt Wert auf Nachhaltigkeit und Tierschutz. Bereits im Mai 2019hatte sich das Unternehmen gegenüber der Albert Schweitzer Stiftungverpflichtet, in Deutschland keine Eier und Eiprodukte aus Käfighaltung und inOsteuropa keine Schaleneier aus Käfighaltung mehr anzubieten. Manfred Hofer,Geschäftsführer Transgourmet Deutschland: "Die Ziele der Masthuhn-Initiativestehen im Einklang mit den Transgourmet-Unternehmenswerten. Vor diesemHintergrund begrüßen wir die Vereinbarung mit der Albert Schweitzer Stiftung."Die offizielle Selbstverpflichtung von Transgourmet können Sie hier nachlesen:http://ots.de/fYCPcu.Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative erfahren Sie aufhttps://www.masthuhn-initiative.de/.Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie aufwichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzierenund das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet siefundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55647/4468669OTS: Albert Schweitzer Stiftung f. u. MitweltOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell