Europäische Märkte: Schwach!

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag angesichts einer möglichen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed schwächer geschlossen, nachdem die US-Beschäftigungszahlen für den Monat Mai stärker als erwartet gestiegen waren. Inflation beschleunigt sich rasant Da sich die Inflation in der Eurozone weiterhin rasant beschleunigt, wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank, die in der nächsten Woche ihre Politik bekannt geben… Hier weiterlesen