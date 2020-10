Europäische Märkte im Abwärtstrend: Zurückhaltung aus Furcht vor neuen COVID-19-Beschränkungen

Die europäischen Indizes beginnen die Woche in groben Zügen und orientieren sich an Asien und den USA. Der Dow- und der S&P 500-Future haben bei der letzten Überprüfung am frühen Montag 1% verloren. Die WTI-Rohölterminkontrakte sind stark rückläufig und fielen um 2,94% auf 38,68 $.

Wichtig hierbei zu wissen, die festgefahrenen US-Konjunkturgespräche, ein Anstieg der Coronavirus-Fälle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung