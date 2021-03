Europäische Lift Lock-Behälter von IFCO erhalten Cradle to Cradle Certified® Silver-Zertifizierung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

München (ots) - Mit der europäischen Lift Lock-Reihe erhalten die ersten und bislang einzigen wiederverwendbaren Lebensmittelverpackungen die prestigeträchtige NachhaltigkeitszertifizierungDie europäische Lift Lock-Reihe an wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPCs) von IFCO (https://www.ifco.com), dem weltweit führenden Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel, wurde mit der Cradle to Cradle Certified® (Version 3.1) Silver-Zertifizierung ausgezeichnet. Die europäischen Lift Lock-Behälter von IFCO sind die ersten und bislang einzigen RPCs für frische Lebensmittel, die diese anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.„Der weltweit anerkannte Cradle to Cradle Certified-Standard stellt sicher, dass führende Unternehmen Menschen und unseren Planeten positiv beeinflussen. IFCO ebnet einem neuen Geschäftsmodell von sicher und verantwortungsvoll hergestellten Lebensmittelverpackungen in einem Kreislaufsystem den Weg“, erläutert Dr. Christina Raab, Vice President of Strategy and Development beim Cradle to Cradle Products Innovation Institute.Die Lift Lock-Reihe wurde insgesamt mit Silber und in der Kategorie Materialwiederverwendung mit Gold ausgezeichnet.„Diese Errungenschaft macht uns unglaublich stolz. Wir haben uns der Nachhaltigkeit verschrieben und das bedeutet, Materialien so weit wie möglich wiederzuverwenden. Bei Cradle to Cradle geht es um mehr, als die negativen Umweltauswirkungen zu reduzieren. Es geht darum, einen positiven ökologischen Einfluss zu haben. Behälter zu reparieren und Materialien wiederzuverwenden anstatt sie wegzuwerfen, ist grundlegend für unser Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft“, erklärt Michael Pooley, CEO der IFCO-Gruppe.Die Lift Lock-Reihe von IFCO umfasst optimierte Produkte für Obst und Gemüse, Fleisch sowie Backwaren. Alle IFCO-Produkte werden gemeinsam genutzt und wiederverwendet.Die vollständige Meldung sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/r4gc8w0g6lw0vz9/AABudwMvwFq6Odzx-vZFhrTva?dl=0).Kontakte für weitere Informationen:Daniela CarboneVP - Global MarketingDaniela.Carbone@ifco.comHBI Helga Bailey GmbHCorinna VossTel.: +49(0)89993887-30ifco@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell