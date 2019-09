Europäische Länder arbeiten konzentriert an der Reduzierung ihrer Kohlendioxid-Emissionen, aber ein neuer Bericht der School of Public Policy besagt, dass sie ihren Ausstoß nicht richtig berechnen: 65 % der Erneuerbaren produzieren mehr Treibhausgase ...

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - - Das Übereinkommen von Paris,ein Meilenstein, wurde mittlerweile von 185 der 197 Teilnehmer derKonvention ratifiziert. Der Vertrag setzt für alle Länder das Ziel,den weltweiten Temperaturanstieg unterhalb von 2° C zu halten,vorzugsweise unterhalb von 1,5° C. Der neueste Bericht desIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warnt, dass dieKlimaerwärmung unumkehrbar wird. Der IPCC-Bericht enthält diepositive Nachricht, dass es immer noch möglich ist, die globaleErwärmung auf 1,5° C zu beschränken und legt eine Reihe von Wegen derAbschwächung dar, mit denen Länder ihre Emissionen reduzierenkönnten.Heute hat die School of Public Policy zusammen mit Autor EddyIsaacs einen Bericht veröffentlicht, der auf einen großen Mangel derArt und Weise verweist, in der europäische Länder ihren Ausstoß vonTreibhausgasen messen. Zusammengefasst: Zwar arbeiten die Länder derEuropäischen Union (EU) konzentriert daran, ihren CO2-Ausstoß zureduzieren und berechnen, dass 211 Millionen Tonnen Öleinheiten (ÖE)durch erneuerbare Energie eliminiert wurden, sie zählen aber dasVerbrennen von Biomasse zu dieser Summe. Die Verbrennung von Biomasseund Abfällen steht für insgesamt 65 % der Summe der Erneuerbaren.Bis vor einigen Jahren wurden die CO2-Emissionen der EU aus derVerbrennung von Biomasse oder Biokraftstoffen nicht gezählt. DieAnnahme lautete, dass die Emissionen aus Biomasse in derWachstumsphase eingespart und im Landnutzungssektor eingerechnetwurden. Die EU räumt jetzt ein, dass diese Annahme falsch ist undschätzt, dass Emissionen aus Biomasse im Jahr 2013 weitere 90-150Millionen Tonnen CO2 im Emissionshandelssystem der EU beitrugen(Bannon 2015). Viele Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass einePolitik, die fossile Brennstoffe durch Biomasse-Energiesystemeersetzen will, fehlgeleitet ist, und das Risiko eingeht, die Lage zuverschlimmern. So hat beispielsweise eine kürzliche Studie unterLeitung des MIT gezeigt, dass die Nutzung von Biomasse aus Holz stattKohle in der Stromerzeugung die Auswirkungen des Klimawandelsverschlimmert. Der Grund dafür sind die Jahrzehnte, die zwischen derunmittelbaren Freisetzung von CO2 aus der Verbrennung von Holz unddem Nachwachsen vergehen. Es wurde geschätzt, dass dieKohlenstoffschuld 44-104 Jahre besteht. Des Weiteren gibt es einenVerlust künftiger Kohlenstoffbindung aus den wachsenden Bäumen, diegefällt werden, einen Verlust von Kohlenstoff im Boden aufgrund derStörung und eine Differenz der Kohlenstoffemissionen, da dieVerarbeitung von Biomasse nicht so effizient ist, wie die von Kohle.In der Sicht der Treibhausgase wäre Kohle sauberer.Dem Autor zufolge "müssten Treibhausgasemissionen sämtlicherKohlenwasserstoffquellen direkt als Emissionen gezählt werden, welchezur Erschöpfung des Kohlenstoffbudgets beitragen, auch Biomasse undBiokraftstoffe, da die weltweite Klimaerwärmung von denCO2-Emissionen abhängt, die sich im Verlauf der Jahrzehnte in derAtmosphäre ansammeln. Demzufolge hängt die wissenschaftlichgestattete Menge der Emissionen von Treibhausgasen in einembestimmten Zeitraum, um die Klimaerwärmung innerhalb des gewünschtenTemperaturanstiegs zu halten, vom Verbrennungsschritt sämtlicherBrennstoffquellen und der gleichzeitigen Ansammlung in der Atmosphäreab. Die IPCC-Richtlinien für Bioenergie zählen die Emissionen, die indie Atmosphäre abgegeben werden, nicht. Richtlinien, die zu einemAnwachsen der Nutzung von Biomasse und Biokraftstoffen als Ersatzfossiler Brennstoffe geführt haben, sind für die weltweitenAnstrengungen der Reduzierung zur Emissionen von Treibhausgasen undErfüllung des Übereinkommens von Paris kontraproduktiv. In derRealität sind die Emissionen vieler Länder auf einem deutlich höherenNiveau, als sie berichtet haben. Das IPCC sollte den Weg überBiomasse/Biokraftstoffe abschaffen und Länder, die sich dieserillusionären Methode zur Beschränkung des Klimawandels zuvorderstgewidmet haben, sollten diese auslaufen lassen."Richtlinien müssen in Betracht ziehen, dass die weltweitenEmissionen von Treibhausgasen sich weiterhin in der Atmosphäreansammeln und sich für die nahe Zukunft keine signifikante Umkehrungdieses Trends abzeichnet. Die Auswirkung ist, dass die Temperaturenim Laufe dieses Jahrhunderts weiterhin steigen werden, wenn derAnstieg sich nicht gar beschleunigt.Die Schrift kann unter https://www.policyschool.ca/publications/heruntergeladen werden.Pressekontakt:Morten Paulsen, morten.paulsen2@ucalgary.ca, 403.220.2540Original-Content von: University of Calgary, The School of Public Policy, übermittelt durch news aktuell