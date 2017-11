Europäische Kommission genehmigt TREMFYA® (Guselkumab) zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis in der Europäischen Union

Beerse, Belgien (ots/PRNewswire) -NUR FÜR MEDIZINISCHE UND BRANCHEN-FACHPRESSEJanssens Guselkumab ist das erste zugelassene Biologikum, dassich selektiv gegen Interleukin (IL)-23 richtetJanssen-Cilag International NV gab heute bekannt, dass dieEuropäische Kommission (EK) TREMFYA® (Guselkumab) für die Behandlungvon Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasisgenehmigt hat, die für eine systemische Therapie in Frage kommen.[1]Guselkumab ist das erste Biologikum, das selektiv Interleukin (IL)-23blockt, den maßgeblich entzündungsfördernden Botenstoff in derImmunreaktion bei Psoriasis.[2],[3],[4],[5]"Wir freuen uns, dass Guselkumab nun auch Patienten in Europa zurVerfügung stehen wird", erklärt Kris Sterkens, Company GroupChairman, Janssen Europe, Middle East and Africa (EMEA). "Es gibt 14Millionen Menschen in der Region, die von dieser oft schmerzhaftenund potenziell behindernden Krankheit betroffen sind, und wirmüssen unseren Einsatz tatkräftig fortsetzen, um zur Verbesserungder Lebensbedingungen der Betroffenen beizutragen. Wir sind stolzdarauf, eine innovative neue Option vorstellen zu können, um denanhaltenden Bedürfnissen von Menschen, die mit Plaque-Psoriasisleben, gerecht zu werden".Guselkumab ist eine subkutan verabreichte, vom Patienten (nachentsprechendem Training) selbst injizierbare Psoriasis-Therapie. ZuBehandlungsbeginn werden zwei Startdosen in den Wochen Null und Vierinjiziert, gefolgt von einer Erhaltungsdosis alle acht Wochen(q8w).[3],[4]Die Zulassung durch die EU-Kommission basiert auf Daten aus dreiklinischen Phase-III-Studien. Die VOYAGE 1 und VOYAGE 2 Studienverglichen Guselkumab mit Placebo und HUMIRA® (Adalimumab) undzeigten nach nur 16 Wochen eine signifikante Verbesserung desHautbildes mit mindestens 90-prozentiger Verbesserung entsprechendPASI 90 (Psoriasis Area and Severity Index) bei 73,3 % bzw. 70,0 %der mit Guselkumab behandelten Patienten im Vergleich zu 49,7 % bzw.46,8 % der mit Adalimumab behandelten Patienten (P<0.001).[2],[3]Die NAVIGATE Studie untersuchte Patienten, die auf die Behandlungmit STELARA® (Ustekinumab) bis Woche 16 weder mit 'erscheinungsfrei'oder 'minimalem Erscheinungsbild' (Investigator's Global Assessment[IGA] Score von 0 oder 1) ansprachen und daraufhin randomisiertentweder auf Guselkumab umgestellt wurden, oder weiterhin Ustekinumaberhielten.[4] Die Guselkumab-Gruppe profitierte maßgeblich von derUmstellung mit einer signifikant höheren durchschnittlichen Anzahlvon Patienten, die einen IGA-Score von 0 oder 1 und eine Verbesserungum mindestens 2 Stufen von Woche 28 bis Woche 40 (relativ zu Woche16) im Vergleich zur Ustekinumab-Gruppe (1.5 vs. 0.7; P<0.001)aufwiesen.[4]Während des klinischen Entwicklungsprogramms für Guselkumab beiPsoriasis gab es keine eindeutigen Anzeichen für ein erhöhtes Risikovon Malignomen, schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignissen oderschweren Infektionen, einschließlich Tuberkulose und reaktivierterlatenter Tuberkulose.[2],[3],[4] Bei mindestens 5 % der mitGuselkumab behandelten Patienten traten in den ersten 16 Wochen derStudien VOYAGE 1 und 2 die folgenden Nebenwirkungen auf:Nasopharyngitis, Infektionen der oberen Atemwege, Erytheme an derInjektionsstelle, Kopfschmerzen, Arthralgie, Juckreiz undRückenschmerzen. Die Art der berichteten Nebenwirkungen blieb imVerlauf von 48 Behandlungswochen generell konsistent.[2],[3]Die Genehmigung für die Marktzulassung folgt auf eine positiveStellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (Committee forMedicinal Products for Human Use, CHMP) der EuropäischenArzneimittel-Agentur EMA vom 14. September 2017.[6] Diese Zulassungermöglicht das Inverkehrbringen von TREMFYA® (Guselkumab) in allen 28Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in den Ländern desEuropäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island und Liechtenstein).Janssen hatte im Juli 2017 die FDA-Zulassung für Guselkumab in denUSA für die Behandlung von Erwachsenen mit moderater bis schwererPlaque-Psoriasis erhalten, die als Kandidaten für eine systemischeTherapie oder eine Lichttherapie in Frage kommen.[7]Hinweise für RedakteureInformationen zu GuselkumabStudien VOYAGE 1, VOYAGE 2 und NAVIGATE- VOYAGE 1 ist eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde,Placebo-kontrollierte Phase-III-Studie mit aktivem Komparator-Arm,für die 837 Patienten rekrutiert wurden. Sie umfasste einePlacebo-kontrollierte Periode (Woche 0-16), nach der die Patientenin der Placebo-Gruppe bis einschließlich Woche 48 in dieGuselkumab-Gruppe wechselten, sowie eine aktiveKomparator-kontrollierte Periode, in der Guselkumab mit Adalimumabverglichen wurde (Woche 0-48).[2] In Woche 48 erhielten die fürGuselkumab in Woche 0 randomisierten Patienten und die in Woche 16von Placebo auf Guselkumab umgestellten Patienten fortlaufendGuselkumab q8w; die für Adalimumab in Woche 0 randomisiertenPatienten wurden ebenfalls in Woche 48 auf Guselkumab q8wumgestellt.[8] Ab Beginn der 52. Woche erhielten alle PatientenOpen-Label Guselkumab. Diese Studie wird für insgesamt 5 Jahrefortgesetzt.- VOYAGE 2 ist eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde,Placebo-kontrollierte Phase-III-Studie mit aktivem Komparator-Arm,für die 992 Patienten rekrutiert wurden. Sie umfasste einePlacebo-kontrollierte Periode (Woche 0-16), aktiveKomparator-kontrollierte Periode (Woche 0-28) sowie einerandomisierte Abbruch- und Nachbehandlungs-Periode (Woche28-72).[3] Ab Anfang der 76. Woche erhielten alle PatientenOpen-Label Guselkumab. Diese Studie wird ebenfalls für insgesamt 5Jahre fortgesetzt.- NAVIGATE ist eine multizentrische, randomisierte, doppelblindePhase-III-Studie, für die 871 Patienten rekrutiert wurden. AllePatienten wurden in Woche 0 und 4 nach dem Open-Label-Prinzip mitUstekinumab behandelt (Patienten <=100 kg: 45 mg, Patienten >100kg: 90 mg). In Woche 16 wurden Patienten, die unzureichend aufUstekinumab ansprachen (Investigator's Global Assessment (IGA)Score >=2) im doppelblinden Verfahren für die Behandlung mitGuselkumab in Woche 16, 20 und danach alle 8 Wochen biseinschließlich Woche 44 randomisiert, bzw. für die weitereBehandlung mit Ustekinumab in Woche 16 und danach alle 12 Wochenbis einschließlich Woche 40 randomisiert. Die abschließendeNachuntersuchung zur Sicherheit fand in Woche 60 statt.[4]EntwicklungszyklusDerzeit werden Phase-III-Studien zur Beurteilung der Wirksamkeitund Sicherheit von Guselkumab bei Patienten mit Psoriasis-Arthritisdurchgeführt.[9] Eine Phase-III-Vergleichsstudie (die ECLIPSE Studie)ist ebenfalls im Gange, um die Wirksamkeit von Guselkumab imVergleich zum IL-17A-Hemmer COSENTYX® (Secukinumab) bei Patienten mitmoderater bis schwerer Plaque-Psoriasis zu untersuchen.[10] Informationen zu PsoriasisKrankheitsbildDie häufigste Form der Psoriasis ist die Plaque-Psoriasis, diesich typischerweise in erhöhten, roten oder entzündeten Hautstellenmanifestiert, die von silbrigen, schuppenartigen Plaques überzogensind.[11] Die inkonsistente Natur der Psoriasis lässt viele Patientenselbst nach einer Abheilung der Plaques ein erneutes Wiederaufflammender Erkrankung befürchten.[12]AuswirkungenPsoriasis kann große physische und psychische Belastungenverursachen. Bei einer Studie, in der Psoriasis mit anderen bekanntenKrankheitsbildern verglichen wurde, zeigte sich eine seelische undkörperliche Belastung, die mit der bei Krebs, Herzerkrankungen undDepression vergleichbar war.[13]Psoriasis wird des Weiteren mit verschiedenen Komorbiditäten wiePsoriasis-Arthritis, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems,metabolisches Syndrom, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)und Osteoporose in Verbindung gebracht.[14],[15]Darüber hinaus sehen sich viele Betroffene sozialer Ausgrenzung,Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund ihrer Erkrankungausgesetzt.[16] Unsere Inspiration ist es,neue und bessere Methoden zu finden, Krankheiten vorzubeugen, zubehandeln und zu heilen, und so das Leben der Menschen zu verbessern.Wir versammeln die klügsten Köpfe und arbeiten an denvielversprechendsten Forschungsprojekten. Wir sind Janssen. Wirarbeiten mit der ganzen Welt zusammen - für die Gesundheit jedesEinzelnen. Erfahren Sie mehr unter http://www.janssen.com/emea.Folgen Sie uns auf Twitter: @JanssenEMEA.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", wiesie im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglichEntwicklung und potenzieller Verfügbarkeit von Guselkumab in Europadefiniert sind. Die Leser sind dazu angehalten, sich nicht überGebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagenbasieren auf aktuellen Erwartungen zukünftiger Ereignisse. Solltensich die zugrunde gelegten Annahmen als unzutreffend erweisen oderbekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten,können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungenund Prognosen von Janssen-Cilag International NV oder Johnson &Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unteranderem, aber nicht ausschließlich: Herausforderungen, die mit derProduktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich derUngewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung vonbehördlichen Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs;Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuerProdukte und Patente von Wettbewerbern; Anfechtung von Patenten,Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlichglobaler Gesundheitsreformen und Trends zur Eindämmung der Kosten imGesundheitswesen. 