Europäische Kommission genehmigt Bevacizumab von mAbxience zur Behandlung bestimmter Krebsarten

Madrid (ots/PRNewswire) - mAbxience, ein weltweit tätiges vollwertiges Biotech-Unternehmen mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Biopharmazeutika, erweitert den Patientenzugang zu biologischen Behandlungsmethoden in ganz Europa.Am 31. März 2021 hat die Europäische Kommission (EK) das MB02-Biosimilar von mAbxience zu Avastin® (Bevacizumab) in Europa zugelassen.MB02, das unter den Namen Alymsys® und Oyavas® vermarktet werden soll, ist dem Referenzarzneimittel sehr ähnlich, und die Daten belegen eine mit Avastin® vergleichbare Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. MB02 ist zur Behandlung von Dickdarm- oder Rektumkarzinomen, Brustkrebs, nichtkleinzelligem Lungenkrebs, Nierenzellkrebs, epithelialem Ovarialkarzinom, Eileiterkrebs oder primärem Bauchfellkarzinom und Gebärmutterhalskrebs bestimmt."Wir befinden uns derzeit weltweit in einer Phase von entscheidender Bedeutung, in welcher der Schwerpunkt auf dem Gesundheitssystem und seiner Nachhaltigkeit liegt", erklärte Emmanuelle Lepine, Geschäftsführerin von mAbxience.Die Markteinführung unseres Bevacizumab unter den Marken Alymsys® und Oyavas® auf dem europäischen Markt wird ein perfektes Beispiel dafür sein, wie Innovation und modernste Forschungs- und Entwicklungstechnologie dafür angewendet werden können, eine qualitativ hochwertige, erschwingliche medizinische Versorgung zu erhalten, die nicht nur Alternativen für das Gesundheitssystem bietet, sondern auch den Zugang der Patienten zu kostspieligen Behandlungen verbessert."Informationen zu mAbxiencemAbxience ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung monoklonaler Antikörper spezialisiert hat und Teil des Pharmakonzerns Insud Pharma ist. mAbxience wurde 2010 gegründet und betreibt drei hochmoderne Einrichtungen in Spanien und Argentinien. mAbxience arbeitet an mehreren biopharmazeutischen Produkten in verschiedenen therapeutischen Bereichen. 2014 brachte mAbxience mit Rituximab (Produktcode: RTXM83-MB01) sein erstes Biosimilar auf den Markt, das mittlerweile in verschiedenen Märkten weltweit zugelassen ist und vermarktet wird. Das zweite Produkt, Bevacizumab (Produktcode: BEVZ92-MB02) wurde erstmals 2016 in Lateinamerika entwickelt und eingeführt.mAbxience hat sich der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit seiner Medikamente verschrieben. Das mAbxience-Team engagiert sich leidenschaftlich für die Patientenversorgung und arbeitet an einem erweiterten Zugang zu seinen biopharmazeutischen Arzneimitteln auf der ganzen Welt. Die Mission des Unternehmens besteht darin, den Zugang der Patienten zu qualitativ hochwertigen Behandlungen für Erkrankungen zu verbessern, die kostspielige Medikamente erfordern, und einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme leisten.Die Insud Pharma Group wurde von Dr. Hugo Sigman und Dr. Silvia Gold gegründet, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche und beschäftigt weltweit über 6.000 Experten.HaftungsausschlussEinige der Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen sind, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen sein, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten. Dasselbe gilt für unser Geschäft sowie jedes Produkt, das wir entwickeln und vermarkten. Sie unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln das Urteil der Geschäftsführung von mAbxience zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und mAbxience lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen, zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültigen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.