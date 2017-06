Europäische Kommission erteilt Zulassung für elmiron® bei Blasenschmerz-Syndrom (FOTO)

München (ots) -Erstmals ist in Europa ein orales Arzneimittel zur Behandlung vondurch Glomerulationen oder Hunner-Läsionen gekennzeichnetemBlasenschmerz-Syndrom bei Erwachsenen zugelassen worden.Die Europäische Kommission hat die EU-Zulassung für elmiron®bekannt gegeben. Mit der Marktzulassung von elmiron® erhält diebene-Arzneimittel die erste in Europa zugelasseneArzneimittel-Therapie zur Behandlung von durch Glomerulationen oderHunner-Läsionen charakterisierten chronischen Blasenschmerzen beiErwachsenen mit mittelstarken bis starken Schmerzen, sowie Harndrangund Miktionshäufigkeit. Das Krankheitsbild ist auch unter derBezeichnung Interstitielle Cystitis (IC) bekannt.Bis zu fünf Jahre kann es dauern, bis Patienten - zumeist Frauenab 40 Jahre - die Diagnose Blasenschmerz-Syndrom erhalten. Sie habenbis dahin nicht selten unterschiedlichste Fachärzte,Diagnoseverfahren und Therapieversuche hinter sich. Das durchGlomerulationen oder Hunner-Läsionen charakterisierteBlasenschmerz-Syndrom bzw. die IC ist eine schwere, chronischeBlasenerkrankung, die die Lebensqualität in erheblichem Maßeeinschränkt. Für die Betroffenen bedeutet sie regelmäßig sehrhäufige, erschwerte und schmerzhafte Blasenentleerungen, insbesonderenachts sowie starke Schmerzen im Unterbauch.Mit dem neu zugelassenen Produkt elmiron® der bene-Arzneimittelist nun in der EU erstmals ein orales Arzneimittel zur Behandlungdieser schwerwiegenden Erkrankung genehmigt worden."Diese Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für betroffenePatienten und Ärzte", so Dr. Günter Auerbach, Geschäftsführer vonbene-Arzneimittel. "Die betroffenen Patienten haben meist einenlangen und schmerzhaften Leidensweg hinter sich. Mit elmiron® steigtdie Chance, wieder am normalen alltäglichen Leben teilzunehmen. DasMedikament wird oral in Kapselform dreimal täglich eingenommen. Zudembekräftigt die Zulassung unseren Anspruch, neue Medikamentedenjenigen Patienten zugänglich zu machen, die bis dato weniger imFokus der medizinischen Versorgung waren."Eine mögliche Ursache für die Beschwerden ist unter anderem eineSchädigung der Blasenschleimhaut, wobei insbesondere dieGlykosaminoglykan (GAG)-Schicht betroffen ist. In der Folge ist derenSchutzeffekt vermindert, wodurch toxische Harnbestandteile in tiefereGewebeschichten vordringen und Reizungen beziehungsweise Entzündungenhervorrufen können.elmiron® beinhaltet den Wirkstoff Natrium-Pentosanpolysulfat(PPS); dieser wird in den Leitlinien der Europäischen UrologischenFachgesellschaft für die Behandlung des Blasenschmerz-Syndroms alsMittel der Wahl unter anderem bereits empfohlen. Aufgrund seinerstrukturellen Ähnlichkeit zu den körpereigenen Glykosaminoglykanenist PPS in der Lage, die geschädigte Blasenwandschicht wiederaufzubauen und verhindert so weiteres Eindringen schädigenderSubstanzen aus dem Harn in tiefere Gewebeschichten. Darüber hinausunterstützt PPS die Hemmung der Aktivierung von Mastzellen sowie derAusschüttung des Gewebehormons Histamin, wodurch sich die Entzündungals Begleit- und Folgeerscheinung der Erkrankung reduziert. Insgesamtführt dies zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität derbetroffenen Patienten. In mehreren randomisierten,placebokontrollierten klinischen Studien wurde die statistischsignifikante Wirksamkeit und Überlegenheit von elmiron® gegenüberPlacebo nachgewiesen.Die bene-Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller des inDeutschland produzierten Wirkstoffs Pentosanpolysulfat und vertreibtdiesen seit nunmehr fast 70 Jahren.Über die bene-Arzneimittel GmbHDer Hauptfokus des mittelständischen Unternehmensbene-Arzneimittel liegt in der Behandlung besonders sensiblerPatientengruppen im pädiatrischen, analgetischen und urologischenBereich mit den Wirkstoffschwerpunkten Paracetamol undPentosanpolysulfat. bene-Arzneimittel entwickelt und produziertArzneimittel und Medizinprodukte "Made in Germany" und vertreibtdiese in Deutschland, europaweit sowie in ausgewählten Ländernweltweit.Pressekontakt:Herausgeber: bene-Arzneimittel GmbH, www.bene-arzneimittel.deRedaktion und weitere Information:PRONOMEN Public Relations und Produktkommunikation GmbH & Co. KG,KölnChristine von Welck, Tel.: (0221) 94081228,christine.welck@pronomen.deAbdruck honorarfrei - Belegexemplar erbetenOriginal-Content von: bene-Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell