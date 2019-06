Europäische Inkontinenz-Studie: Viele Betroffene leiden im Stillen (FOTO)

Heidenheim (ots) -- Harninkontinenz wirkt sich negativ auf alle Lebensbereiche,soziale Beziehungen und Sexualität aus- 39 Prozent der betroffenen Deutschen in einer Beziehung habennoch nie mit ihrem Partner über das Thema gesprochen- Die Welt-Kontinenz-Woche vom 17. bis 23. Juni 2019 gibt Anlass,dieses Tabu zu brechenWer den Zeitpunkt der Blasenentleerung nicht mehr selbst bestimmenkann, ist nicht nur körperlich eingeschränkt - auch das psychischeWohlbefinden, das Selbstwertgefühl, Hobbies, Beziehungen und dasSexualleben leiden. Für 74 Prozent der betroffenen Deutschen wirktsich Harninkontinenz negativ auf ihr Leben aus. Dies ist das Ergebnisder Studie "Breaking the Silence: A European Report" des führendeninternationalen Anbieters für Medizin- und Hygieneprodukte, HARTMANN.Betroffene meiden soziale AktivitätenScham, Sorge und Unsicherheit prägen den Alltag der Betroffenen inallen fünf betrachteten Ländern (Deutschland, Frankreich, Schweiz,Spanien, Tschechien). Deshalb ziehen sich die Betroffenen häufig ausdem gesellschaftlichen Leben zurück.Für fast die Hälfte der Deutschen (45 Prozent) hat InkontinenzAuswirkungen aufs Liebesleben (Europäischer Durchschnitt: 39Prozent).- Sex und Sport sind mit 45 Prozent die Aktivitäten, auf dieBetroffene hierzulande am ehesten verzichten.- In Spanien dagegen haben nur 27 Prozent wegen ihrer Inkontinenzweniger Sex.- Am meisten in Zurückhaltung üben sich die Tschechen, von denen52 Prozent auf Sex und 61 Prozent auf Sport verzichten.Spanier sprechen offen über Inkontinenz, Deutsche streiten häufigabIn Deutschland leiden mehr als 9 Millionen Menschen unterInkontinenz, die Dunkelziffer liegt laut der Deutschen KontinenzGesellschaft deutlich höher. Wenn die Symptome erstmals auftreten,verdrängen viele das Problem. "Inkontinenz ist eine unterschätzteVolkskrankheit. 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind betroffen - jenach Altersgruppe", sagt Dr. Chima Abuba, Leiter HARTMANN Deutschlandund ergänzt: "Die Betroffenen schämen sich häufig und das führt zurSprachlosigkeit: Sie vertrauen sich niemandem an und versuchen,irgendwie klar zu kommen."Gerade die Deutschen sind Meister im Leugnen, wie der europaweiteVergleich zeigt:- 59 Prozent der Betroffenen dachten, das Problem werde von selbstwieder verschwinden.- 75 Prozent waren der Meinung, sie würden allein damitzurechtkommen.- Viele Betroffene haben hierzulande noch nie mit ihrem Partner(39 Prozent der Befragten in einer Beziehung), ihrer Familie (53Prozent) oder ihren Freunden (69 Prozent) über ihreInkontinenz gesprochen.Eine offene Kommunikation zeigt positive Auswirkungen auf dasSelbstvertrauen und die Beziehung: Sechs von zehn Befragten gaben an,sie hätten sich nach dem Gespräch mit ihrem Partner besserunterstützt gefühlt (61 Prozent). Den offensten Umgang mit ihrerInkontinenz pflegen die Spanier, die sich insgesamt weniger beschämtzeigen als die Betroffenen in den Nachbarländern. Nur 35 Prozent derbefragten Spanier in einer Beziehung hat sich dem Partner gegenübernie geöffnet. Tschechen hingegen sind sehr verschlossen: 53 Prozentvon ihnen haben noch nie mit dem Partner gesprochen, viele fühlensich durch die Inkontinenz älter und weniger attraktiv.Selbstbestimmung durch Wissen und IntegrationMehr als die Hälfte der befragten Deutschen (52 Prozent) empfindetHarninkontinenz immer noch als gesellschaftliches Tabuthema. Siebenvon zehn wünschen sich mehr Informationen (72 Prozent) und 58 Prozenteinen offeneren Umgang mit dem Thema in der Gesellschaft.Besonders die Welt-Kontinenz-Woche bietet einen Anlass, das Tabuzu thematisieren, denn der Bedarf wird steigen. "Aufgrund desdemografischen Wandels wird 2050 bereits mehr als jede dritte Personüber 60 Jahre alt sein*. Viele werden unter Inkontinenz leiden",erläutert Dr. Chima Abuba und betont: "Es ist deshalb Zeit, dasSchweigen über Inkontinenz zu brechen und die Millionen, die damitleben, zu stärken. Die Menschen haben es verdient, ein normales Lebenführen zu können."Zur Studie "Breaking the Silence: A European Report"Im Auftrag der HARTMANN GRUPPE hat das unabhängige Forschungs- undAnalyseunternehmen Edelman Intelligence Online-Interviewsdurchgeführt mit 2.311 Personen, die an Harninkontinenz leiden (24Prozent Männer und 76 Prozent Frauen). Befragt wurden Menschen imAlter von über 45 Jahre in Deutschland, Frankreich, Tschechien,Spanien und der Schweiz. Die Stichprobe setzt sich dabei wie folgtzusammen: 505 Befragte in Deutschland, 502 Befragte in Frankreich,502 Befragte in Tschechien, 502 Befragte in Spanien und 300 Befragtein der Schweiz. Die Untersuchungen fanden im Februar 2019 in den jeweiligen Landessprachen statt.

Weitere Informationen sowie den Studienreport finden Sie unter www.breaking-the-silence.de.

*Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016. Ältere Menschen in Deutschland und der EU