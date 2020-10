Europäische Indizes: Schlimmer geht nicht!

Die europäischen Indizes gehören zu den am schlimmsten betroffenen am Donnerstag, nachdem die asiatischen Märkte und US-Futures tiefer gefallen sind, da die Hoffnung auf einen Stimulus vor den US-Wahlen im November mit einem demokratisch-republikanischen Patt verblasst. Die Dow-Jones-Futures werden 0,51% niedriger gehandelt und die S&P500-Futures sind zum Zeitpunkt der Pressekonferenz um 0,63% gefallen. Aktien in ganz Europa werden in den roten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



