Europäische Impfwoche: Leichter Anstieg der Impfungen gegen Masern noch nicht ausreichend (FOTO)

Berlin (ots) -In Deutschland werden zwar wieder mehr Kinder und Erwachsene gegenMasern geimpft, doch der leichte Anstieg reicht noch nicht aus, umdie gesamte Bevölkerung vollständig gegen eine der häufigstenInfektionskrankheiten der Welt zu schützen. Im Jahr 2017 wurden 2,0Mio. Impfdosen im Wert von 130 Mio. Euro von Apotheken an Ärzte zurImpfung ihrer kleinen und großen Patienten abgegeben (inkl.Kombinationsimpfstoffe mit Mumps, Röteln und Windpocken). Das istzwar mehr als im Jahr 2016 (1,9 Mio. Impfdosen für 122 Mio. Euro),aber immer noch weniger als im Jahr 2015 (2,3 Mio. Impfdosen für 142Mio. Euro). Dies ergeben Berechnungen des DeutschenArzneiprüfungsinstituts (DAPI) vor Beginn der diesjährigenEuropäischen Impfwoche, die vom 23. bis 29. April 2018 stattfindet."Jede einzelne Impfung zählt für die Gesundheit eines Menschen",sagt Mathias Arnold, Vizepräsident der ABDA - BundesvereinigungDeutscher Apothekerverbände. "Bei Kinderkrankheiten wie Masern sindnicht nur in ärmeren Teilen der Welt, sondern selbst in Deutschlanddie Durchimpfungsraten längst noch nicht ausreichend und müssendeshalb weiter erhöht werden." Arnold weiter: "Wer seine Kinder undsich selbst gegen Masern und andere Krankheiten impfen lässt, schütztseine Familie und letztlich auch die gesamte Bevölkerung vorInfektionen. Lokale Masernausbrüche entfalten offenbar meist nur einekurzfristige positive Wirkung auf die Impfbereitschaft. Unser allerZiel muss es jedoch sein, eine dauerhaft hohe Impfquote in allenAltersgruppen zu erreichen. Masern sind leider keine harmloseKinderkrankheit. In einigen Fällen kommt es zu ernsten Komplikationenmit Hirnschäden oder sogar zu Todesfällen." Arnold: "Die Apothekenstehen als Partner für Informationsangebote zum Impfen bereit."In Deutschland gehören Schutzimpfungen gegen Masern und andereInfektionskrankheiten seit 2007 zum Pflichtleistungskatalog derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Nach den Empfehlungen derStändigen Impfkommission (STIKO) werden Kinder insgesamt zweimal - jeeinmal im Alter von 11 bis 14 Monaten und im Alter von 15 bis 23Monaten - gegen Masern geimpft. Bei unklarem Impfstatus wirdErwachsenen ab 18 Jahren, die nach 1970 geboren wurden, eineeinmalige Impfung von der STIKO empfohlen. Sofern mindestens 95Prozent der Bevölkerung über eine ausreichende Immunität gegen dieMasern verfügen und damit ein Herdenschutz ausgebildet wird, geltenMasern als eliminiert. Da diese Quote in Deutschland unterschrittenwird, kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu lokalen undregionalen Ausbrüchen von Masern-Infektionen.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.dapi.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell