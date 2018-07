Europäische Großunternehmen entscheiden sich für IBM Cloud als Innovationsmotor

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Koopman Logistics, Crédit Mutuel, Osram AG und andere führendeeuropäische Unternehmen nutzen die IBM Cloud für KI-, Blockchain- undAnalyse-TechnologienMadrid (ots/PRNewswire) - IBM (NYSE: IBM(http://www.ibm.com/investor)) gab heute Vereinbarungen mit sechsführenden europäischen Unternehmen bekannt, die auf die IBM Cloudsetzen, um auf fortschrittliche Technologien wie KI, Blockchain undAnalytics zuzugreifen. Dazu gehören Koopman Logistics aus denNiederlanden, der italienische Multimedia-Verlag Gruppo 24 Ore, derspanische Anbieter von digitalen und mobilen GesundheitslösungenTeckel Medical, die französische Bank Crédit Mutuel, RS Componentsaus Großbritannien und der multinationaleBeleuchtungslösungen-Hersteller Osram AG.- Koopman Logistics - ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen,das Transport- und Logistikdienstleistungen anbietet - hat alseines der ersten Automobiltransportunternehmen die IBMBlockchain-Technologie implementiert. Die Lösung ermöglicht esKoopman, seine Sendungen schnell und präzise über die gesamteLieferkette zu verfolgen und papierbasierte Prozesse durch sichere,digitale Aufzeichnungen zu ersetzen.- Gruppo 24 Ore - ein führender italienischer Multimedia-Verlag -nutzt IBMs kognitive Technologie Watson auf der IBM Cloud, umSteuerfachleuten zu helfen, auf einen Korpus von 1,5 MillionenDokumenten zuzugreifen, damit sie schnell auf komplexe Fragen zumitalienischen Steuerrecht reagieren können.- Crédit Mutuel - eine große französische Bank - wird virtuelleAssistenten von IBM Watson in allen Geschäftsbereichen einsetzen,sodass die 20.000 Kundenberater des Unternehmens ihre Kunden besserbedienen können. Der neue Dienst wird in einer gesicherten,vollständig verschlüsselten IBM-Cloud-Umgebung in Frankreich mitBackup in Deutschland laufen.- Teckel Medical - ein spanisches Unternehmen, das sich auf dieEntwicklung digitaler und mobiler Gesundheitslösungen spezialisierthat - setzt seinen fortschrittlichen KI-basierten Checker fürmedizinische Symptome auf der IBM Cloud ein. Mediktor ermöglicht esAnwendern, ihre Symptome in natürlicher Sprache zu beschreiben undfundiertere Entscheidungen über das weitere Vorgehen zu treffen.Das System ist in der Lage, 50 gleichzeitige Benutzer mit einerReaktionszeit von weniger als einer Sekunde zu bedienen und kanneine Weiterleitung zu einem Arzt für weitere Beratung herstellen.- RS Components - einer der führenden Anbieter von elektrischen undindustriellen Komponenten in Großbritannien - hat einen neuenPeer-to-Peer-Marktplatz namens DesignSpark ins Leben gerufen.Basierend auf der IBM Cloud und aufgebaut in der Londoner IBM CloudGarage, hilft es Start-ups und kleinen Unternehmen, ihreErfindungen zu fördern, zu testen und an eine Online-Community vonmehr als 650.000 Mitgliedern zu verkaufen.- Osram AG - das multinationale Unternehmen für Leuchtmittel- und-systeme mit Sitz in München - stellt seine Aktivitäten auf neue,innovative digitale Produkte um. Mit einer hybriden Cloud-Lösungvon IBM treibt Osram erhebliche Einsparungen und erhöhteFlexibilität voran, um schneller auf veränderte Marktbedingungenreagieren zu können."Unternehmen in ganz Europa setzen auf die IBM Cloud, weil sieihnen hilft, ihre bestehenden Infrastrukturen zu modernisieren, indemsie Zugang zu spannenden Technologien wie KI, Blockchain, IoT,Analytics und mehr erhalten", sagte Sebastian Krause, General ManagerIBM Cloud, Europe. "Gleichzeitig schätzen diese Unternehmen IBMseingehende Fachkompetenz in Bezug auf Branchen und Geschäftsprozessensowie das Engagement von IBM im verantwortungsvollen Umgang mit ihrenUnternehmensdaten.Die heutige Mitteilung baut auf die kürzlich angekündigteErweiterung der Cloud-Fähigkeiten von IBM (https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2018/06/10/ibm-expands-cloud-global-availability-zone/) mit 18 neuen Availability Zones in Nordamerika, Europa und Asienauf. Diese globale Präsenz ist besonders wichtig, da die Kundenangesichts verschärfter Datenvorschriften wie der neuenDatenschutz-Grundverordnung (DGVO/GDPR) der Europäischen Union einegrößere Kontrolle über ihre Daten erlangen wollen. Im vergangenenMonat gab IBM auch den Erhalt des deutschen C5-Testats bekannt. IBMCloud bietet lokalen EU-basierten Support für Kunden, so dass sie denZugriff nur auf EU-basierte IBM-Mitarbeiter beschränken können.Informationen zur IBM CloudMit einem jährlichen Cloud-Umsatz von 17,7 Mrd. US-Dollar ist IBMder weltweit führende Anbieter im Bereich Enterprise Cloud mit einerPlattform, die den sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen undder Gesellschaft gerecht wird. Die IBM Cloud ist auf die KI- undDatenanforderungen abgestimmt, die eine echte Differenzierung imUnternehmen von heute ermöglichen. 