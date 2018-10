Europäische Gesellschaft für Endokrinologie trifft sich mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments, um die Eingrenzung der sozioökonomischen Auswirkungen von Osteoporose in Europa zu diskutieren

Mailand (ots/PRNewswire) -Die European Society of Endocrinology (ESE) hat sich in Brüsselmit 10 Mitgliedern des Europäischen Parlaments getroffen, um einegemeinsame Agenda zur Eingrenzung der sozioökonomischen Auswirkungenvon Osteoporose in Europa vorzuschlagen.Zentrale Punkte sind die Problemstellung Vitamin D-Hypovitaminose,die frühzeitige Diagnose von Wirbelfrakturen, und Therapiezugangsowie Therapietreue.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770911/The_European_Society_of_Endocrinology_Logo.jpg )Osteoporose betrifft mehr als die Hälfte der über 80-Jährigen undist eine mit Bezug auf ihre soziale Relevanz und die wirtschaftlichenKosten der Gesundheitsversorgung vordringliche Erkrankung. DieEuropean Society of Endocrinology hat den Weltosteoporosetag zumAnlass genommen, sich mit den europäischen Behörden zusammenzusetzenund einen Vorschlag für eine gemeinsame Gesundheitspolitikvorzulegen, die weitreichende Vorteile bringen und einerverbesserten Volksgesundheit mit Schonung der Staatshaushaltedienen kann."Osteoporosebedingte Frakturen haben ganz erheblichewirtschaftliche Auswirkungen. Die direkten Kosten(Krankenhausaufenthalte) liegen allein in Italien bei rund 9Milliarden Euro. Hinzu kommt eine weitere Milliarde an indirektenKosten wie Reha-Maßnahmen und Einbußen durch krankheitsbedingteAbwesenheit vom Arbeitsplatz. Wir beobachten die gleiche Situationauch in den übrigen EU-Staaten - erklärt Prof. Andrea Giustina,Professor für Endokrinologie am San Raffaele Hospital in Mailand unddesignierter President der European Society of Endocrinology - Inunserem drei Punkte umfassenden Vorschlag, den wir den Mitgliederndes Europäischen Parlaments vorlegen werden, sind einigekosteneffiziente Maßnahmen der klinischen Praxis beschrieben, diedazu dienen sollen, Ausgaben einzugrenzen und die Zahl derKrankheitsfälle drastisch zu reduzieren".Die von der ESE erstellte Unterlage führt folgende 3 Punkte auf:- Problemstellung Vitamin D-Hypovitaminose: Die Mehrzahl derEuropäer (und zwar hauptsächlich in Südeuropa) weist einen Mangelan Vitamin D auf, das als Hormon von der menschlichen Haut durchSonneneinstrahlung synthetisiert wird und für dieKnochenmineralisierung unerlässlich ist. Bei bestehendem VitaminD-Mangel ist eine Supplementierung mit Cholecalciferol angezeigt.- Frühzeitige Diagnose von Wirbelfrakturen: Die oft unterschätztenund durch unspezifische Schmerzen bzw. fehlende Schmerzsymptomegekennzeichneten und von daher spät diagnostiziertenWirbelfrakturen stellen einen wichtigen Risikofaktor für weiterenachfolgende Wirbelsäulen- und Oberschenkelfrakturen dar. Es istneben der primären und sekundären Prävention unerlässlich,Aufklärung zu tertiärer Prävention und zeitnaher Diagnostik zufördern, die die morphometrische Bestimmung derWirbelbruchpatienten zum Kernpunkt einer Politik macht, die auf dieVerringerung von Mehrfach-Frakturen und Eingrenzung der direktenund indirekten Kosten abzielt.- Therapiezugang und Therapietreue: Aktuelle Studien belegen, dassmehr als 50% der an Osteoporose leidenden Frauen nicht mit einerpharmakologischen Osteoporose-Behandlung beginnen, und dass nur einprozentual kleiner Anteil dieser Gruppe die Behandlung für mehr alsein Jahr fortsetzt. Es ist nach Ansicht der ESE unerlässlich,Informationsrichtlinien für Ärzte und die Allgemeinbevölkerungeinzuführen, um sowohl angemessenen Zugang zur Behandlung als auchTherapietreue zu erleichtern."Die Endokrinologen in Europa wünschen sich, dass dieseInterventionspläne die größtmögliche Zustimmung der Organe finden,und bieten ihre Unterstützung bei der Suche nach den wirksamstenpraxistauglichen Instrumenten zur Umsetzung von Maßnahmen in Bezugauf die genannten kritischen Punkte. Sie verpflichten sich darüberhinaus dazu, die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Mittel 12 Monatespäter zu überprüfen", fasst Giustina abschließend zusammen.Pressekontakt:Valentina Crovetti - Mob.+39-335-611-1394vcrovetti@webershandwickitalia.itOriginal-Content von: European Society of Endocrinology, übermittelt durch news aktuell