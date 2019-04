Europäische Flüge werden etwas pünktlicher

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Europa-Flüge sind im März etwas pünktlicher gewesen als ein Jahr zuvor.



Mit durchschnittlich 11,5 Minuten war die Verspätung etwas geringer als ein Jahr zuvor mit 13,8 Minuten, wie die Eurocontrol-Koordination in Brüssel berichtete. Während sich die Verspätungsanteile von Fluggesellschaften und Flughäfen verringerten, stagnierten die Fluglotsen bei einem Anteil von 1,8 Minuten pro Flug. Vor allem auf den Streckenflügen wurde Zeit verloren.

Im Februar war der Wert im Jahresvergleich um 1,6 Minuten auf 10,4 Minuten gefallen. Für Januar 2019 hatte Eurocontrol hingegen um 0,6 auf 11,0 Minuten gewachsene Verspätungen pro Flug registriert. Verspätungsgründe waren unter anderem personelle Engpässe bei den Flugsicherungen sowie Streiks von Fluglotsen und anderen Personalgruppen.

Die Belastungsprobe für den Luftverkehr stehe in den verkehrsreichen Sommermonaten noch bevor, warnte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow. Es zeige sich, dass die Maßnahmen der Flughäfen und Airlines zur Stabilisierung des Flugverkehrs greifen. Auch an den Engpässen in staatlicher Verantwortlichkeit müsse weiter gearbeitet werden.

Laut weiteren Eurocontrol-Statistiken vom Montag ist der europaweite Flugverkehr im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent gewachsen. Als verkehrsreichster Flughafen mit 648 durchschnittlichen Abflügen pro Tag (plus 3,0 Prozent) überflügelte Frankfurt den Nachbarn Amsterdam. Verkehrsreichster Fracht-Flughafen war Leipzig-Halle mit durchschnittlich 66 Abflügen pro Tag vor Paris. Das stärkste Passagierwachstum erreichten die Billigflieger Ryanair (plus 11 Prozent) und Wizzair (plus 9 Prozent)./ceb/DP/jha