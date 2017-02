Europäische Flüchtlingspolitik - Errungenschaften und Ziele - Rede von EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos

Berlin (ots) -Termin: Dienstag, 21. Februar 2017, 12:00 UhrOrt: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, Tiergartenstraße 35,10785 BerlinDie Flüchtlingskrise von 2015 hat die Bedeutung eines gemeinsameneuropäischen Handelns in der Migrations- und Asylpolitik nochmalsverdeutlicht. In den vergangenen 20 Monaten hat die EU eine Fülle ankurz- und langfristig angelegten Maßnahmen ergriffen. Wie haben sichdiese bewährt? Welches sind besonders gelungene Beispieleeuropäischen Handelns und wo gibt es den größten Nachholbedarf?Welche Antworten kann die EU auf Migrationsursachen geben?Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung spricht derEU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, DimitrisAvramopoulos, über die Flüchtlingspolitik der EU.Verfolgen Sie die Rede auch per Livestream auf www.kas.de.Die Rede wird simultan auf Deutsch und Englisch gedolmetscht.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unterhttp://www.kas.de/wf/de/17.71840/Wir bitten um Ihre Akkreditierung unter kas-pressestelle@kas.deoder Telefon 030-26996-3272.Pressekontakt:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. |Telefon: 030/26996 - 3222 | mailto:KAS-Pressestelle@kas.de |http://www.kas.deOriginal-Content von: Konrad Adenauer Stiftung e. V., übermittelt durch news aktuell