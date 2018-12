Europäische Filmpreise für NDR/ARTE-Koproduktionen

Hamburg (ots) - Zwei internationale Koproduktionen, an denen derNDR beteiligt ist, sind am Sonnabend, 15. Dezember, in Sevilla(Spanien) mit Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet worden. DenPreis als "Bester Animationsfilm" erhielt "Another Day of Life". Inder Kategorie "Beste Filmmusik" gewannen Christoph M. Kaiser undJulian Maas ("3 Tage in Quiberon").NDR Intendant Lutz Marmor: "Gratulation an das internationale Teamvon 'Another Day of Life', dem mit den Mitteln des Animationsfilmsein herausragendes Werk gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch ebensoan Christoph M. Kaiser und Julian Maas zur Auszeichnung ihrerbeeindruckenden Kompositionen für den Film '3 Tage in Quiberon'."Der Animationsfilm "Another Day of Life" (Regie: Raul de laFuente, Damian Nenow, Drehbuch: Raul de la Fuente, Amaia Remirez,Niall Johnson) schildert das Drama des angolanischen Bürgerkriegs von1975 aus Sicht des legendären polnischen Kriegsreporters RyszardKapuscinski. In einer Mischung aus Animationssequenzen und aktuellendokumentarischen Interviews mit Kapuscinskis Weggefährten von damalsvermittelt der Film die Schrecken und Absurditäten des Krieges."Another Day of Life", entstanden in Zusammenarbeit mit NDR/ARTE,feierte seine Weltpremiere auf dem 71. Filmfestival von Cannes undseine Deutschland-Premiere auf dem Filmfest Hamburg. Der Film isteine Produktion von Platige Films (Polen) und Kanaki Films (Spanien);als Koproduzenten waren Walking the Dog (Belgien) und aus DeutschlandWüste Film (Stefan Schubert) und Animationsfabrik (Jörn Radel)beteiligt. Die Produktion wurde von der Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein gefördert. Die Redaktion im NDR hat UlrikeDotzer."Another Day of Life" kommt im Frühjahr 2019 in die Kinos, aufARTE wird er 2020 zu sehen sein.An der Kino-Koproduktion "3 Tage in Quiberon" sind auch die SenderNDR, ARTE und ORF beteiligt. Der Film schildert, wie dieSchauspielerin Romy Schneider 1981 drei Tage an der bretonischenKüste verbringt. Gemeinsam mit Freundin Hilde (Birgit Minichmayr)sucht der Weltstar dort Ruhe. Schneider willigt trotz schlechterErfahrung mit der deutschen Presse in ein Interview mit dem"Stern"-Reporter Michael Jürgs (Robert Gwisdek) und dem FotografenRobert Lebeck (Charly Hübner) ein. Es beginnt ein drei Tage dauerndesKatz- und Maus-Spiel zwischen dem Journalisten und derSchauspielerin.Der Film wurde von Karsten Stöter (Rohfilm Factory) inKoproduktion mit Dor Film (Österreich), Sophie Dulac Productions(Frankreich), NDR, ARTE, ORF, Tita B Productions, Departures Film undRohfilm Berlin produziert. Gefördert wurde der Film durch dieFilmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, die Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien (BKM), dieFilmförderungsanstalt (FFA) sowie den Deutschen Filmförderfonds(DFFF), das Österreichische Filminstitut, Eurimages, Creative EuropeMedia Fond und die Region Bretagne. Die Redaktion im NDR hat SabineHoltgreve.Der Europäische Filmpreis wird seit 1988 alljährlich von derEuropäischen Filmakademie (EFA) vergeben. Er umfasst 23 Kategorien.Präsident der EFA ist Wim Wenders, Vorsitzende die polnischeDrehbuchautorin und Regisseurin Agnieszka Holland.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMartin GartzkeTelefon: 040 / 4156-2300Fax: 040 / 4156 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell