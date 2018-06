"Europäische Energiewende": Community verleiht Auszeichnung an Energiehelden 2018

München (ots) - Während andere Preise zumeist durchExpertengremien verliehen werden, haben die Mitglieder derFacebook-Gruppe "Europäische Energiewende" ihre eigenen Energieheldenfür das Jahr 2018 gewählt. Auf den ersten Platz der Energieheldinnen,die sich durch ein besonderes Engagement für die Energiewendeauszeichnen, schaffte es Prof. Dr. Claudia Kemfert. Zum Energieheldenwurde ebenfalls mit einem deutlichen Abstand Prof. Dr. VolkerQuaschning gewählt. Die Preisverleihung findet in Kooperation mit demCleanEnergy Project am 20. Juni um 15:30 Uhr im Rahmen der MünchenerMessen Intersolar und ees Europe am Stand B1.170 des chinesischenSpeicherherstellers BYD statt. Übergeben werden die Preise durchLudwig Hartmann, einen der Vorsitzenden der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Bayerischen Landtag.Damit haben es trotz der Popularität von "alternativen Fakten"zwei Wissenschaftler auf den jeweils ersten Platz eines öffentlichenVotings geschafft. Ein Grund dafür ist, dass es sowohl Kemfert alsauch Quaschning gelingt, komplizierte Sachverhalte verständlichdarzustellen. Sie machen deutlich, dass eine schnelle und umfassendeEnergiewende möglich und unverzichtbar ist. Zudem sind beideWissenschaftler in den sozialen Medien aktiv und tragen damit aufFacebook und anderen Portalen zu fundierten Diskussionen darüber bei,wie die Energiewende ausgestaltet werden kann. Viele Stimmen erhieltim Rahmen des Energiehelden-Votings auch der Grünen-PolitikerHans-Josef Fell, der ebenfalls in München ausgezeichnet wird. Fellund der 2010 verstorbene SPD-Politiker Hermann Scheer gelten alsUr-Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.Kemfert und Quaschning kämpfen öffentlich für eine umfassendedezentrale EnergiewendeKlimaökonomin Kemfert, die als Abteilungsleiterin am DeutschenInstitut für Wirtschaftsforschung (DIW) und als Professorin an derHertie School of Governance in Berlin arbeitet, hat dieÖffentlichkeit in den letzten Jahren unter anderem mit den Büchern"Das fossile Imperium schlägt zurück" und "Kampf um Strom: Mythen,Macht und Monopole" erreicht. Darin stellt sie dar, welche Hemmnisseder Energiewende im Wege stehen, obwohl der vorbeugende Klimaschutzmit deutlich geringeren Kosten verbunden ist als die Bekämpfung derFolgen. Als Klimaschutzinstrument spricht sie sich besonders für eineVerbesserung des Emissionshandelssystems aus.Volker Quaschning ist ein habilitierter Ingenieurwissenschaftlerund Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule fürTechnik und Wissenschaft (HTW) in Berlin. Quaschning setzt sich füreine vollständige Energieversorgung durch erneuerbare Energien einund hat in seiner vielbeachteten Studie "Sektorkopplung durch dieEnergiewende" aufgezeigt, wie der Umstieg auf erneuerbare Energien inDeutschland bis 2040 erreicht werden könnte.Facebook-Gruppe "Europäische Energiewende" dient nicht nur zumAustauschAuch die Facebook-Gruppe "Europäische Energiewende" hält einenkompletten Umstieg auf Erneuerbare mit Hilfe der Sektorkopplung, beider es um die Vernetzung der drei energiewirtschaftlichen SektorenWärme, Strom und Mobilität sowie der Industrie geht, für möglich."Unsere Vision ist ein erneuerbares Europa bis 2050", so die Gruppeauf ihrer Facebook-Seite. Dieses Ziel sollte ihrer Ansicht nach mitmöglichst vielfältigen Akteuren erreicht werden, die Bürgerenergiestellt dabei das Fundament der dezentralen Energiewende dar.Unter https://www.facebook.com/groups/238418979531528/ dient die"Europäische Energiewende" folglich nicht nur zumInformationsaustausch und zur Diskussion, die Facebook-Gruppeergreift auch Initiative für ihre Vision und organisiert Petitionenund Veranstaltungen. Mittlerweile wird die "Europäische Energiewende"von über 15.000 Mitgliedern unterstützt und will weiterhin starkwachsen, neue Mitglieder sind ihr daher herzlich willkommen.BYD nimmt Vorreiterfunktion bei der globalen Energiewende einEine besondere Bedeutung bei der Kopplung der Sektoren wird inZukunft der Elektrifizierung des Mobilitätsektors beigemessen.Weltweit nimmt der chinesische Speicherspezialist BYD, der unteranderem Elektroautos und -busse herstellt, dabei eineVorreiterfunktion ein. BYD und der Vertriebspartner EFT-Systemsunterstützen den Energiehelden-Award der Facebook-Gruppe "EuropäischeEnergiewende".Pressekontakt:Europäische Energiewende; Dorothee Palla dos Santos; Tel.:07224-9397344; Mobil: 0152-04123251; E-Mail: dsantos@euwid.de.Original-Content von: Europäische Energiewende, übermittelt durch news aktuell