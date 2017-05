Europäische Auszeichnung für die Naturparkregion Reutte - BILD

TVB erhält Silver Award in der Kategorie "Company Logo" amEuropean Design Awards Festival in Porto, PortugalReutte (ots) - Am 27. Mai 2017 durften Geschäftsführer RonaldPetrini und Marketingleiter Christian Pölzl den Silver Award in derKategorie "Company Logo" am European Design Awards Festival in Porto,Portugal, entgegennehmen. Die Auszeichnung gebührt der neuen Markeund dem neuen Design, in dem die Naturparkregion Reutte seit Dezember2016 dank der ausführenden Agentur Jäger & Jäger erstrahlt.Im Dezember 2016 präsentierte die Naturparkregion Reutte dieErgebnisse der zweijährigen Markenentwicklung. Es entstand eine neueMarke, deren Werte die Naturparkregion Reutte widerspiegeln: ehrlich& echt, stolz auf Wurzeln und Herkunft, innovativ, ehrgeizig,respektvoll im Umgang mit Mensch und Natur.Auch die Produktgestaltung innerhalb der Region wurde an die Werteder Naturparkregion angepasst: Regionale Unternehmen wurden stärkerin die touristischen Leistungspakete integriert, der Fokus auf dieEinzigartigkeiten wie z.B. dem dem letzten Wildfluss gelegt. Nichtumsonst gilt die Naturparkregion Reutte als wahrer Geheimtipp.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:TourismusverbandNaturparkregion ReutteChristian Pölzlchristian.poelzl@reutte.comTel: +43.5672.62336Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18733/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tourismusverband Naturparkregion Reutte, übermittelt durch news aktuell