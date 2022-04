Europäische Aktien steigen vor der EZB-Entscheidung an!

Die europäischen Aktien haben am Donnerstag leicht zugelegt, während sich die Renditen von US-Staatsanleihen angesichts von Wetten, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, stabilisierten. So reagieren die Märkte! Die Anleger warten auf das Ergebnis der EZB-Sitzung und die Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde im Laufe des Tages, um Hinweise auf den geldpolitischen Kurs zu erhalten.… Hier weiterlesen