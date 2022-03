Europäische Aktien: Mit stabilem Eröffnungskurs!

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) – Die europäischen Aktienmärkte eröffnen am Montag positiv, da die Anleger das Ergebnis der für heute geplanten weiteren Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine abwarten.

Angriffe in der Westukraine

Russland hat am Sonntag die Angriffe in der Westukraine mit einem tödlichen Luftangriff auf einen Militärstützpunkt ausgeweitet, auf dem ukrainische Truppen gemeinsam mit NATO-Kräften trainiert hatten, und damit den Konflikt näher an



