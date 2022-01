Europäische Aktien bei dünnem Handel uneinheitlich!

Die Gesamtzahl der weltweiten Coronavirus-Fälle hat nach Angaben der Johns Hopkins University die Marke von 290 Millionen überschritten, da die Zahl der Omicron-Fälle rapide angestiegen ist. Die hochgradig übertragbare Omicron-Variante hat die Zahl der täglich neu auftretenden Fälle in Großbritannien über Weihnachten und Neujahr in die Höhe schnellen lassen und am 31. Dezember mit 189.000 Fällen einen neuen Höchststand erreicht.

Das ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!