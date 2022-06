Europäische Aktien: Wegen Wachstumssorgen nachgegeben!

Europäische Aktien haben am Mittwoch in einem vorsichtigen Handel nachgegeben, nachdem die Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre globalen Wachstumsprognosen gesenkt hatten. Die Industrieproduktion ist in Deutschland im April weniger stark gestiegen als erwartet Die Industrieproduktion stieg preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent gegenüber März, als sie um 3,7 Prozent (revidiert von 3,9 Prozent) gesunken… Hier weiterlesen