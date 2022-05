Europäische Aktien: Schleppender Start!

Die europäischen Aktien werden am Montag voraussichtlich schwächer eröffnen, da die chinesischen Wirtschaftsdaten enttäuschten und die bloße Absichtserklärung Finnlands und Schwedens, der NATO beizutreten, die Spannungen in Europa in die Höhe schießen ließ, wobei Russland mit "militärisch-technischer" Vergeltung drohte. Die Lage in Nordkorea bleibt angesichts der Geheimhaltungspolitik des Landes und seines schwachen Gesundheitssystems ernst und fragwürdig. Die asiatischen Märkte handelten… Hier weiterlesen