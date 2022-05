Europäische Aktien: Es geht aufwärts!

Anleger können sich freuen Die europäischen Aktien haben am Dienstag in Erwartung einer Nachfragebelebung im wichtigsten Verbraucherland China zugelegt, nachdem Shanghai zugesagt hatte, die Covid-Sperre schrittweise zu lockern und das Leben im Juni wieder zu normalisieren. Die Anleger freuten sich auch über Daten, wonach die britische Arbeitslosenquote in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit 3,7 Prozent auf den niedrigsten… Hier weiterlesen