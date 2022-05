Europäische Aktien: Erholung nach Schnäppchenjagd!

Erholung Die europäischen Aktien haben sich am Freitag nach einer turbulenten Woche aufgrund von Sorgen über weitere Zinserhöhungen und eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums erholt. Der US-Notenbankchef Jerome Powell warnte am Donnerstag, dass es nicht einfach sein werde, die Inflation in den Griff zu bekommen, und dass er keine Garantie für eine sogenannte "weiche Landung" der weltgrößten Volkswirtschaft geben könne.… Hier weiterlesen