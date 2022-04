Europäische Aktien: Autsch!

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien haben sich am Dienstag inmitten von Sorgen über den Stillstand in China und den anhaltenden Krieg in der Ukraine in der Nähe eines Wochentiefs bewegt. Überblick Auch ein Anstieg der US-Anleiherenditen im Vorfeld der im Laufe des Tages anstehenden Inflationsdaten für März trübte die Stimmung. Der gesamteuropäische Stoxx 600 Index fiel um 0,6 Prozent… Hier weiterlesen