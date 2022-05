Europäische Aktien: Auf breiter Front zugelegt!

Europäische Aktien legen zu Die europäischen Aktien haben am Montag auf breiter Front zugelegt, nachdem die Finanzmetropole Schanghai einige ihrer COVID-19-Beschränkungen aufhob und US-Präsident Joe Biden sagte, er erwäge, die Zölle auf chinesische Waren zu senken. 'Ich ziehe es in Betracht. Wir haben diese Zölle nicht verhängt. Sie wurden von der letzten Regierung eingeführt und werden in Betracht gezogen", sagte… Hier weiterlesen