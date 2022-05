Europäische Aktien: Auf dem absteigenden Ast!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Der US-Dollar sank gegenüber den wichtigsten Währungen auf ein Monatstief, da die Anleger ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr reduzierten. Da die Inflationserwartungen in den USA sinken, wird vermutet, dass die Fed ihren Straffungszyklus in der zweiten Jahreshälfte verlangsamen oder sogar aussetzen könnte. Anleiherenditen im Großen und Ganzen stabil Die Anleiherenditen blieben im Großen und Ganzen… Hier weiterlesen