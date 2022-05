Europäische Aktien: Alles halb so schlimm?

Europäische Aktien haben am Montag aus Furcht vor einer wirtschaftlichen Rezession im weiteren Jahresverlauf wegen steigender Inflation, höherer Zinsen und der anhaltenden strengen Abriegelungsmaßnahmen in Chinas Shanghai zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 nachgegeben. Chinas Exportwachstum verlangsamt Chinas Exportwachstum verlangsamte sich auf den schwächsten Wert seit fast zwei Jahren, und die Importe veränderten sich im April kaum, was die Besorgnis… Hier weiterlesen