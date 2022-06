Europäische Aktien: Aktien brechen ein!

Europäische Aktien haben am Dienstag nachgegeben, nachdem die australische Zentralbank die Märkte mit einer unerwartet starken Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte überrascht hatte und damit die Sorge vor steigenden Preisen wieder in den Vordergrund rückte. Anleger blickten auf die geldpolitische Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, bei der die Zentralbank voraussichtlich ein Ende der Anleihekäufe bestätigen wird. Anleger… Hier weiterlesen