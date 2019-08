Europäer stimmen über gemeinsamen IWF-Kandidaten ab

PARIS (dpa-AFX) - Die Europäer wollen am Freitag über einen gemeinsamen Anwärter für die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) abstimmen.



Frankreich war beauftragt worden, die Kandidatenkür in der EU zu leiten. In der engeren Auswahl waren nach französischen Angaben zuletzt fünf Anwärter. Unter ihnen ist der Vorsitzende der Finanzminister der 19 Euro-Länder, Mario Centeno aus Portugal. Es geht um die Nachfolge von Christine Lagarde, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechseln soll. Die Führung des Weltwährungsfonds mit Sitz in Washington ist traditionell in europäischer Hand./cb/DP/he