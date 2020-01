Europacity endlich anbinden / Kommentar von Christian Latz zur Verkehrswende

Berlin (ots) - Reden und Handeln, in Berlins Senatsverkehrsverwaltung sind daszuweilen verschiedene Dinge. Die Aussagen von Verkehrssenatorin Regine Günther(Grüne) sind eigentlich ziemlich deutlich: Aus der Innenstadt sollen Autosgrößtenteils verschwinden. Berliner sollen mit dem Rad, vor allem aber auch mitöffentlichen Verkehrsmitteln an ihr Ziel kommen. Im Handeln der Güntherunterstellten Senatsverkehrsverwaltung erkennt man so viel Eindeutigkeit längstnicht immer. Wie anders lässt sich erklären, dass der Bau des S-Bahnhofs an derPerleberger Brücke bis heute nicht bei der Deutschen Bahn bestellt wurde? DieHaltestelle würde direkt an die Europacity anschließen. Dort entstehen aktuellTausende Wohnungen und Arbeitsplätze. In Berlins Zentrum gibt es keinQuartiersprojekt von ähnlich großer Bedeutung. Doch all die Menschen, die dortkünftig leben und arbeiten, müssen ihre Wohnungen und Büros irgendwie aucherreichen. Ähnlich geht es den Menschen im Osten Moabits, denen dievergleichsweise schlechte Anbindung heute schon zu schaffen macht. Der ohnehinvon jeher mitgeplante S-Bahnhof an der Perleberger Brücke würde helfen, dieseLücke zu schließen. Diese Erkenntnis hat sich längst auch auf den Fluren derSenatsverkehrsverwaltung durchgesetzt. In tatsächlichem Handeln hat sie sichbislang nicht manifestiert. Obwohl schon seit Jahren an der neuen S-Bahnliniegebaut wird, geht es mit der für die Bestellung des S-Bahnhofs nötigenKosten-Nutzen-Untersuchung nicht voran. Noch immer liegt der Verkehrsverwaltungkein Ergebnis vor. In die Röhre gucken alle, die künftig in die Europacitygelangen wollen. Manch einer wird ohne S-Bahnanbindung wohl aufs Auto setzen.Wenn der Senat die Verkehrswende will, dann muss er auch die Voraussetzungendafür schaffen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4484070OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell