Europace Hauspreis-Index (EPX): Erneut nur sehr leichte Preisanstiege in allen Segmenten (FOTO)

Berlin (ots) -Der recht einheitliche und gemäßigte Preisanstieg vonWohnimmobilien ging auch im Oktober 2017 weiter. Die aktuelleAuswertung des EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) zeigt in allen dreiuntersuchten Segmenten leichte Preissteigerungen - um 0,22 bis 0,41Prozent. Der Preisanstieg ist damit im Vergleich zum Vormonatnochmals leicht zurückgegangen. Ein Zeichen dafür, dass derImmobilienmarkt gesättigt ist?"Das wäre sicherlich zu viel gesagt", erklärt Stefan Kennerknecht,Vorstand der EUROPACE AG. "Unsere Preiskurve ist zwar flachergeworden. Aber wenn Sie Immobilieninteressenten fragen, dann werdendie ein ausreichendes Angebot an Immobilien kaum bestätigen können.Es wird seit Jahren weniger gebaut als der Markt nachfragt. Nun hatdas Statistische Bundesamt kürzlich sogar mitgeteilt, dass die Anzahlder genehmigten Wohnungen in Deutschland in den ersten neun Monatenum sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Dasspricht eher dafür, dass die Immobilienpreise sich eine leichteWinterruhe gönnen", so Kennerknecht. "Wir gehen davon aus, dass diePreise auch in Zukunft weiterhin leicht steigen werden."Neue Ein- und Zweifamilienhäuser haben sich im Oktober imVergleich zum Vormonat um 0,22 Prozent verteuert, im Vergleich zumVorjahresmonat um 4,84 Prozent. Bestandshäuser wurden um 0,41 bzw.5,99 Prozent teurer. Die Preise für Eigentumswohnungen sind in dieserZeit um 0,36 bzw. 7,78 Prozent gestiegen. Daraus ergaben sich für denEPX-Gesamtindex im Oktober Anstiege um 0,33 Prozent zu September 2017und um 6,17 Prozent zu Oktober 2016.Die Entwicklung der EPX-Preisindizes:Gesamtindex: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatOktober 2017 141,29 0,33% 6,17%September 2017 140,83 0,44% 6,24%August 2017 140,22 0,16% 5,69%Eigentumswohnungen: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatOktober 2017 143,44 0,36% 7,78%September 2017 142,92 0,22% 7,40%August 2017 142,61 -0,31% 5,98%Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatOktober 2017 152,16 0,22% 4,84%September 2017 151,82 0,55% 5,28%August 2017 150,99 0,01% 6,75%Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatOktober 2017 128,27 0,41% 5,99%September 2017 127,75 0,55% 6,10%August 2017 127,05 0,87% 4,15%Über den EUROPACE Hauspreis-Index EPXDer EUROPACE Hauspreis-Index EPX basiert auf tatsächlichenImmobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten desEUROPACE-Finanzmarktplatzes. Über EUROPACE werden mit rund 45 Mrd.Euro jährlich mehr als 15 Prozent aller Immobilienfinanzierungen fürPrivatkunden in Deutschland abgewickelt. Der EPX wurde im Jahr 2005gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBRentwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindexbesteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- undNeubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen. Erläuterungen zurhedonischen Berechnungsmethodik finden Sie unterhttp://www.europace.de/presse/index-epx-hedonic/.Über EUROPACEDer internetbasierte Finanzierungsmarktplatz EUROPACE wird von derEuropace AG und ihren Schwestergesellschaften betrieben. EUROPACE istdie größte deutsche Transaktionsplattform fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 400 Partner aus den BereichenBanken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzerwickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen vonrund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab. EUROPACE ist mit dem TÜVDatenschutzgutachten zertifiziert. Die Europace AG ist eine 100%igeTochtergesellschaft der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse imPrime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAXaufgenommen.Pressekontakt:Sven WestmattelmannLeiter Kommunikation & MarketingTel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935Mobil: +49 (0)151 / 5802 - 7993E-Mail: presse@europace.deEuropace AGKlosterstraße 7110179 BerlinInternet: www.europace.deTwitter: www.twitter.com/EuropaceFacebook: www.facebook.com/europaceagOriginal-Content von: Europace AG, übermittelt durch news aktuell