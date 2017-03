Europace AG kooperiert mit Tandemploy: Jobsharing als Chance für Talente in Teilzeit (FOTO)

Berlin (ots) -Damit die Arbeit zu den Lebensumständen passtSeit dem 1. März arbeitet der IT-Finanzierungsmarktplatz EUROPACEmit Tandemploy, der Plattform für Jobsharing und flexibles Arbeiten,zusammen. EUROPACE betreibt mit einem Team aus Beratern, Entwicklern,Testern und Business Analysten die größte deutscheTransaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukteund Ratenkredite und arbeitet damit an der Mission "Eigenheim undfinanzielle Freiräume für alle"."Ich freue mich, dass wir mit Tandemploy eine Partnerschaftbeginnen, mit der wir Arbeitsmodelle schaffen, die ins Leben unsererMitarbeiter passen", so Stefan Kennerknecht, Vorstand der EuropaceAG. "In Projekten haben wir bereits Tandems, die eine Verantwortunggemeinsam ausfüllen, erfolgreich umgesetzt. Flexible Arbeitsmodellekönnen wir jetzt mit unserem Partner gezielter anbieten. Damit wollenwir auch mehr hoch qualifizierten Frauen und Müttern denWiedereinstieg in IT-Berufe erleichtern."Jobsharing als Win-Win-Situation für Teilzeitkräfte undUnternehmenDas mehrfach ausgezeichnete Berliner Start-up Tandemploy bietetseit 2013 eine Plattform an, auf der Jobsuchende passendeTandempartner und flexible Unternehmen finden. So wird Teilzeitarbeitauf eine neue Stufe gehoben: Jobsuchende finden mit ihremTandempartner einen qualifizierten Teilzeitjob mit spannendenAufgaben. "Und das gilt nicht nur für Mütter, sondern für alle, diesich mehr Flexibilität und Freizeit für Weiterbildung und andereProjekte wünschen", berichtet Jana Tepe, die mit Anna KaiserTandemploy gegründet hat. "Wenn sich zwei gut qualifizierte Menscheneine Aufgabe teilen, gewinnen auch die Unternehmen: Die beidenTandempartner können sich ihre Verantwortung entlang individuellerStärken aufteilen. Darüber hinaus prägen die gelebte enge Teamarbeit,offene Kommunikation und Eigeninitiative auch dieUnternehmenskultur.""Jobsharing passt hervorragend zu unserer Kultur, die aufSelbstorganisation, vollfunktionale Teams und einverantwortungsvolles Arbeiten losgelöst von räumlichen und zeitlichenEinschränkungen setzt", ergänzt Kennerknecht. "Wir suchen Macher undQuerdenker mit eigenen Köpfen und frischen Ideen, die mitEnthusiasmus unsere Organisation und Mission weiterentwickeln."Über EUROPACEDer internetbasierte Finanzierungsmarktplatz EUROPACE wird von derEuropace AG und ihren Schwestergesellschaften betrieben. EUROPACE istdie größte deutsche Transaktionsplattform fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 400 Partner aus den BereichenBanken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzerwickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen vonrund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab. EUROPACE ist mit dem TÜVDatenschutzgutachten zertifiziert. Die Europace AG ist eine 100%igeTochtergesellschaft der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse imPrime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAXaufgenommen.Pressekontakt:Sven WestmattelmannLeiter Kommunikation & MarketingTel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935Mobil: +49 (0)151 / 5802 - 7993E-Mail: presse@europace.deEuropace AGKlosterstraße 7110179 BerlinInternet: www.europace.deTwitter: www.twitter.com/EuropaceOriginal-Content von: Europace AG, übermittelt durch news aktuell